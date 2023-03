Wersalki do salonu – co warto wiedzieć przed zakupem? Wyjaśniamy

Wersalki do salonu – dlaczego warto uwzględnić je w aranżacji?

Nowoczesne wersalki w niczym nie przypominają tych popularnych w czasach PRL-u. Obecnie dostępne meble są niezwykle praktyczne – większość modeli ma wbudowany pojemnik, w którym można przechowywać pościel. Co więcej, zapewniają dość dużą powierzchnię do spania, więc doskonale sprawdzą się w przypadku przyjazdu niespodziewanych gości. Współczesne meble są też bardzo wygodne – zapewniają komfortowy wypoczynek.

Wersalki do salonu są nie tylko praktyczne – mogą też pełnić funkcje dekoracyjne. W dobrze wyposażonych punktach meblowych, np. w e-sklepie MS FURNITURE, są dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej. Znajdziesz je w kategorii https://msfurniture.pl/salon-wersalki – spośród oferowanych wykończeń bez trudu dopasujesz model odpowiedni do wystroju i charakteru pomieszczenia.

Jakie wersalki do salonu warto wybrać?

Wersalka może służyć jako mebel przeznaczony nie tylko do siedzenia, ale także do spania. Poszukując idealnego modelu, przyjrzyj się temu, w jakie sprężyny wyposażony jest wariant, który chcesz kupić. Z reguły stosuje się dwa rodzaje:

– sprężyny bonellowe – to sprężyny o klasycznym kształcie. Zapewniają wygodę i pozwalają równomiernie rozłożyć ciężar ciała. Świetnie sprawdzą się do spania;

– sprężyny faliste – łączy się je z piankami, które sprawiają, że siedzisko jest nieco bardziej miękkie. Zapewniają meblom wysoką odporność na odkształcenia, dzięki czemu mogą służyć w dobrej kondycji wiele lat. Takie wersalki sprawdzą się jednak lepiej jedynie do siedzenia.

Jakie kryteria warto wziąć pod uwagę przy zakupie wersalki?

Wersalki do salonu muszą być przede wszystkim komfortowe i wyposażone w sprawny system rozkładania. Warto też zwrócić uwagę na to, czy oparcie jest dopasowane do pleców oraz czy siedzisko znajduje się na odpowiedniej wysokości. Jeżeli wersalka ma służyć do spania, wybierz model, którego powierzchnia spania nie jest mniejsza niż 180 cm długości i 120 cm szerokości.

Zwróć też uwagę na obicie mebla – powinno być trwałe i solidne, a także łatwe do utrzymania w czystości. Nie bez znaczenia pozostaje design – wersalki do salonu są ważnym elementem aranżacji wnętrza, co oznacza, że muszą pasować do wystroju tego pomieszczenia.