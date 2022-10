Windows 10 – jak nabyć wieczysty klucz licencyjny?

Klucz licencyjny w formie elektronicznej

Pracodawcy zadbać muszą zatem o wzbogacenie urządzeń we właściwe programy, które pozwolą pracownikom swobodnie i wydajnie realizować powierzone zadania. Bardzo ważne jest, aby wszelkie oprogramowanie zakupione zostało u sprzedawcy, który zajmuje się legalną sprzedażą. Niestety w przestrzeni internetowej znaleźć możemy strony, oferujące darmowe klucze licencyjne. Zdecydowanie się na ich pobranie skutkować może nabyciem programu, który pozbawiony może być wielu funkcji. Sprawvdzeni sprzedawcy – np. sklep teamnet-software – oferują legalne klucze licencyjne z dożywotnim dostępem do oprogramowania. Oznacza to, że użytkownik otrzymuje pełen dostęp do możliwości, jakie oferuje dany program. Firmy zadbać powinny zatem o zakup wybranych produktów właśnie u tego typu sprzedawców. Dużą zaletą korzystania z usług sprzedawców oprogramowania jest możliwość nabycia klucza licencyjnego w formie cyfrowej. Pojawia się on na mailu klienta zaledwie kilkanaście minut po realizacji transakcji. Nie jest zatem konieczna wizyta w sklepie stacjonarnym, tym samym zaoszczędzone są duże nakłady czasu.

System operacyjny Windows 10 – następca Windows 8.1 – cieszy się niezwykłą popularnością i bardzo chętnie wybierany jest przez przedsiębiorców. Doskonale funkcjonalny jest bardzo dobrym środowiskiem do pracy w każdej branży. Chociaż na rynku pojawiła się już nowsza wersja oprogramowania, wspomniany system wciąż pozostaje zainstalowany na pracowniczym sprzęcie.