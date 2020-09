Wirtualne biuro, czyli jak i po co mieć siedzibę spółki w Warszawie

Wirtualne biuro doskonale rozwiązuje problem położenia siedziby firmy, gdyż w obecnych czasach koszt 45 złotych netto to bardzo niedużo a tyle właśnie kosztuje wirtualne biuro w Warszawie, zresztą sam sprawdź ofertę na wirtualne biura - www.biurowirtualnewarszawa.pl

Zagrożenia czyhające na przedsiębiorców

Na rynku jest dużo przedsiębiorców świadomych zagrożeń na nich czyhających i wynikających z zakładania firmy i później jej prowadzenia, ale również bardzo dużo tych, którzy dopiero zaczynają biznes i nie mają takiej świadomości.

Obecna epidemia jest jednym z przykładów zagrożeń, ale w latach poprzednich takim zagrożeniem

była częsta zmiana przepisów prawnych, czasami w bardzo krótkim okresie a nawet zmiana mody czy przyzwyczajeń konsumentów.

Scenariusz zagrożeń był zawsze podobny.

Przedsiębiorca najpierw zakłada działalność gospodarczą, najczęściej pod adresem mieszkania czy domu, aby uniknąć wielkich kosztów związanych z rachunkowością spółki z o.o. lub kosztów związanych z tworzeniem hybrydy spółka z o.o. - spółka komandytowa.

Później ta działalność gospodarcza ma koszty stałe np. wieloletnie umowy najmu lokali handlowych a klienci nie pojawiają się w tych lokalach w wystarczającej ilości, by był dochód.

Na samym końcu okazuje się, że przedsiębiorca i jego działalność to ten sam jeden podmiot i musi z własnego majątku opłacać wszelkie koszty, gdyż w przeciwnym razie przyjdzie do niego komornik.

Po co przedsiębiorcom wirtualne biura ?

Wirtualne biura są potrzebne przedsiębiorcom przede wszystkim po to, żeby uniknąć

rozwoju powyższego scenariusza i żeby najpierw pomyśleć a później działać.

Na stronie naszego wirtualnego biura znajdziesz nie tylko ofertę na biura wirtualne, cennik usług czy galerię, ale też jest masa wiedzy, jak założyć spółkę z o.o. lub hybrydę spółka z o.o. - spółka komandytowa. Dasz radę to zrobić sam za darmo. Nie musisz zatrudniać prawnika, który za rejestrację każdej ze spółek weźmie po 3000 zł.

Są wypełnione przykładowe druki KRS i opis jak te podmioty założyć najtaniej, przez internet.

Zakładając takie spółki do prowadzenia na przykład pięciu sklepów w galeriach handlowych w razie niepowodzenia komornik zwracałby się nie do Ciebie jako przedsiębiorcy a do tychże spółek – najpierw do komandytowej a później do spółki z o.o., w dodatku interesować go będzie adres ich siedziby – wirtualnego biura w Warszawie.

Na co zwrócić uwagę otrzymując ofertę na wirtualne biuro ?

Wybierając Warszawę jako siedzibę spółki należy zwrócić uwagę na miejsce tejże siedziby. Oczywiście można wynająć pokój biurowy czy duży lokal w biurowcu, ale nie wydaje się mieć to wielkiego sensu. Po prostu zamiast płacić za biuro w biurowcu lepiej te pieniądze zarobić, gdyż może chodzić nawet o 3-5 tysięcy złotych miesięcznie, w zależności od wielkości biura.

Wybierając biuro w biurowcu by trzeba do niego kogoś zatrudnić, gdyż jak listonosz przyniesie list polecony to ktoś musi ten list odebrać.

To samo uzyskuje się wybierając wirtualne biuro, tylko że za 45 złotych.

Wirtualne biuro to lokal biurowy położony w ścisłym centrum Warszawy, który na przykład w firmie VSL-System oferuje za 45 złotych nie tylko adres do rejestracji spółki czy powierzchnię biurową, ale już posiada na stałe zatrudnione w nim dwie osoby, czekające na listy zwykłe, polecone czy przesyłki kurierskie – jest to tak zwany wirtualny sekretariat.

Nazwa wirtualny sekretariat bierze się stąd, iż sprawia on, że nie musisz do tego biura wirtualnego chodzić, jeśli nie chcesz.

Wirtualny sekretariat może skanować wszystkie listy i posyłać je tuż po odbiorze na adres email w PDF.

Wirtualne biuro VSL-System posiada sale do spotkań. Są one konieczne dla osób ( wspólników spółki, zarządu ) w celu zwoływania posiedzeń zarządu, zgromadzeń wspólników – jest to obowiązek, by kluczowe decyzje w spółce zapadały pod adresem jej siedziby.

Wirtualne biuro musi mieć więc sale do spotkań.

Historia oparta na faktach

Założenie spółek celowych do prowadzenia biznesu, który posiada koszty stałe to niestety konieczność. Najtaniej takie spółki zarejestrujesz, gdy ich siedzibą będzie wirtualne biuro a najkorzystniej wybrać wirtualne biuro w Warszawie.

Czytając naszą stronę internetową naprawdę dasz rady zarejestrować te spółki samodzielnie przez internet. Mamy artykuły z całą wiedzą przedstawioną krok po kroku.

Ze względu na konkurencję oraz prestiż, najtaniej i najkorzystniej wybrać wirtualne biuro w Warszawie. Pamiętaj, że rachunkowość spółek z o.o. czy spółki komandytowej możesz wysłać kurierem do dowolnego miejsca Polski. Zrób emailing po biurach rachunkowych z całego kraju, z małych miejscowości a pewnie znajdziesz takie, które obsłużą spółkę nie za 400 zł miesięcznie a za 250 zł. Spółki swoje siedziby mogą mieć w wirtualnym biurze, gdyż to koszt pomijalny – 45 złotych i w ten sposób rozdzielisz ich majątek od majątku obecnego w Twoim domu czy mieszkaniu.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej, ale opowiada o historii prawdziwej, w której działalność gospodarcza miała kilka sklepów w centrach handlowych, do centrów tych jeszcze na pięć lat przed COVID zaczęło chodzić mniej ludzi, bo wybrali dyskonty. Długoterminowe umowy najmu zostały i trzeba było je opłacać a z działalności gospodarczej na koniec pozostał jedynie stary samochód transportowy i obecnie dzieci twórców tejże działalności noszą ciężary w Warszawie oferując przeprowadzki z użyciem tego samochodu.

Korzystając ze spółek celowych i wirtualnego biura w sytuacji braku dochodu spółka złożyłaby wniosek o upadłość a przedsiębiorca nie musiałby z własnego majątku płacić czynszu nierentownych sklepów.