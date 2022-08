Witamina B12 a zdrowie psychiczne. Co mają ze sobą wspólnego? Odpowiedź może zdziwić!

Witamina B12 – właściwości korzystne dla zdrowia psychicznego

Witamina B12 bierze udział w wielu ważnych procesach w organizmie takich jak synteza kwasów nukleinowych w szpiku kostnym (co przekłada się na wytwarzanie krwi), przetwarzanie erytrocytów (czerwonych krwinek) oraz ma wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego. To właśnie ta ostatnia funkcja ma spore znaczenie w kontekście szybkości zapamiętywania, zdolności uczenia się oraz w procesie kojarzenia.

Naukowcy z Irlandii (E. Laird, A.M. O’Halloran, A.M. Molloy i inni) zbadali, jak wpływają niedobory witaminy B12 oraz kwasu foliowego na zdrowie psychiczne, a swoje wyniki opublikowali w „British Journal of Nutrition” (nr 1-22, 2021). Okazało się, że w największym stopniu problem dotyka osób starszych. U seniorów, którzy cierpieli na niedobory tego składnika, znacznie częściej występowała depresja niż w grupie osób, które miały prawidłowy poziom witaminy B12. Tym samym naukowcy wysnuli wniosek, że spożywanie witaminy B12 może nawet w pewnym stopniu zapobiegać występowaniu depresji. Dodatkowo inne analizy badawcze wykazały, że bardzo stresujące i trudne sytuacje w życiu codziennym zwiększają zapotrzebowanie organizmu na witaminę B12, a tym samym oznacza to, że to właśnie ten składnik ma spore znaczenie dla prawidłowych funkcji psychicznych.

Jak sprawdzić niedobór witaminy B12?

Wiesz już, że witamina B12 ma duży wpływ na prawidłowe funkcjonowanie somatyczne i psychiczne ludzkiego organizmu. Na niedobory witaminy B12 mogą cierpieć przede wszystkim weganie, wegetarianie, osoby z cukrzycą lub insulinoopornością, a także osoby zestresowane, żyjące w ciągłym napięciu, oraz seniorzy. Aby sprawdzić jej realną ilość w organizmie, dobrym rozwiązaniem jest zbadanie poziomu witaminy B12 z krwi, przy czym najczęściej zalecane jest dodatkowo sprawdzenie homocysteiny. Możliwe jest także sprawdzenie niedoborów witaminy B12 przy pomocy markerów takich jak MMA (kwas metylomalonowy) i holoTC (holotranskobalamina). Takie badanie również wykonywane jest z krwi, a więc jest praktycznie bezbolesne. Nie trzeba przychodzić na pobranie krwi na czczo, jednak w przypadku suplementacji witaminą B12, najlepiej odstawić ją na 72 godziny przed badaniem.

Jak szybko uzupełnić niedobór witaminy B12?

W czym jest witamina B12? To pytanie zadają sobie te osoby, które martwią się niedoborami i chcą je uzupełnić. Podstawą jest dieta i dostarczanie wszystkich witamin i minerałów z produktów spożywczych. Suplementy diety okażą się dobrym wyjściem, gdy nasz schemat żywienia nie pokrywa dziennego zapotrzebowania na ten składnik. Obecnie asortyment sklepów internetowych oferujących witaminę B12 jest naprawdę szeroki. Jaki produkt warto kupić? Która witamina B12 jest najlepsza? Warto zdecydować się na taki preparat, który zawiera sporą ilość tego składnika, np. 500 µg w jednej kapsułce. Nie mniej liczy się forma, która powinna być jak najbardziej przyswajalna i gotowa do natychmiastowego działania – taką gotowość wykazuje witamina B12 w formie metylokobalaminy. Cena witaminy B12 w takiej formie może być nieco wyższa, jednak idą za nią jakość i gwarancja działania poparta licznymi badaniami.

Jakie są objawy niedoboru witaminy B12?

Brak wystarczającej ilości witaminy B12 w organizmie zwykle objawia się następującymi symptomami:

problemami ze zdrowiem psychicznym, w tym również depresją;

zmęczeniem, brakiem chęci do życia;

problemami z gospodarką hormonalną;

brakiem apetytu;

palpitacjami serca;

częstymi biegunkami;

osłabieniem czucia w opuszkach palców u rąk i stóp.

Ten składnik jest więc kluczowy i należy sprawdzać jego poziom, zwłaszcza w przypadku pojawienia się wyżej opisanych objawów.