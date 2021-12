Właściwości olejków CBD

Czym jest substancja CBD?

CBD to chemiczny związek organiczny z grupy kannabinoidów, który występuje w dużym stężeniu w konopiach siewnych. Co ciekawe, ta substancja, spośród innych znajdujących się w konopi i przebadanych przez grono specjalistów, wykazuje najsilniejsze właściwości zdrowotne i terapeutyczne. Olejek CBD jest uzyskiwany w wyniku tłoczenia na zimno oleistych ziaren konopi i co najważniejsze nie zawiera w ogóle, a jeśli zawiera to jedynie śladowe, przez co zupełnie niegroźne ilości THC (ich dopuszczalne stężenie to 0,2%). Sprawia to, że bez obaw może być stosowana w leczeniu wielu schorzeń, bez obaw o negatywne, niepożądane lub uboczne działanie, takie jak uzależnienie, odurzenie, czy przedawkowanie. Po jego użyciu można spokojnie prowadzić samochód lub inne pojazdy. Olejek CBD jest w Polsce substancją całkowicie legalną i można go spotkać w wybranych punktach, takich jak: olejki CBD na hempmont.pl . Najczęściej spotykanymi produktami zawierającymi olej CBD są różnego rodzaju, całkowicie naturalne kosmetyki i suplementy diety.

Właściwości olejku CBD

Od wielu lat trwają badania na temat właściwości i działania substancji CBD na organizm ludzki. Mają one niewątpliwie, wiele do zaoferowania, zarówno człowiekowi, jak i zwierzętom. Już teraz udało się ustalić, że organizm bardzo dobrze go znosi, a to dlatego, że substancja CBD jest bardzo podobna do tych występujących w organizmie ludzkim i zwierzęcym. Jego stosowanie, a także działanie zależy od każdego, poszczególnego organizmu, u jednych przebiega ono szybciej, u innych trochę wolniej. Do najczęściej wymienianych właściwości zdrowotnych i terapeutycznych olejków CBD, zalicza się, między innymi: