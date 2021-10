Woda gruntowa w piwnicy, co robić?

Co najpierw zrobić, kiedy znajduje się woda w piwnicy?

Jeśli po zejściu do piwnicy podczas roztopów lub ulewnych opadów deszczu zastaniemy wodę, należy w pierwszej kolejności zadbać o swoje bezpieczeństwo, odłączając w niej zasilanie elektryczne oraz sprawdzając, czy na ścianach nie występują tzw. przebicia.

Następnie, jeśli poziom wód gruntowych na zewnątrz utrzymuje się na poziomie pomieszczenia, należy odczekać, aż on opadnie. Usunięcie w takim momencie wody z piwnicy doprowadzi bowiem wyłącznie do jej ponownego zalania, co z kolei może uszkodzić nawet fundamenty budynku. Z kolei, jeśli taka sytuacja nie występuje najlepiej pozbyć się wody za pomocą pomp lub wiader oraz wynieść wszelkie znajdujące się w piwnicy przedmioty, aby była ona pusta.

W przypadku ubezpieczonych budynków przed usunięciem wody z piwnicy i jej opróżnieniem warto także wykonać zdjęcia, które uzupełnią wniosek o odszkodowanie za zalanie piwnicy i pozwolą oszacować lepiej wynikające z tego zdarzenia straty.

Znajdź przyczynę zalewania piwnicy wodami gruntowymi

Kiedy woda w piwnicy zostanie już usunięta, następnym co należy zrobić, jest znalezienie przyczyny jej obecności w tym pomieszczeniu. Najczęstszym winowajcą sytuacji, jaką jest zalewanie piwnicy wodami gruntowymi jest zły stan izolacji przeciwwodnej budynku. Zwłaszcza, jeśli powstał on kilka lat temu, przez co wraz z upływem czasu jego ochroną przed wodą z zewnątrz straciła ona po prostu swoje właściwości w wyniku oddziaływających na nią czynników. W takim przypadku przed przystąpieniem do kolejnych kroków należy ją naprawić, aby zapobiec w przyszłości kolejnym zalaniom.

Jak osuszyć piwnicę po zalaniu wodami gruntowymi?

Pierwszą odpowiedzią, która nasuwa się przy pytaniu, jak osuszyć piwnice po zalaniu wodami gruntowymi, jest jej intensywne wietrzenie oraz nagrzewanie. Należy jednak pamiętać, że samodzielne wykonywanie tych czynności jest ryzykowne, gdyż może doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji budynku. Dodatkowo naturalne schnięcie ścian zajmuje wiele czasu. W jeden rok za pomocą tej metody schnie bowiem zaledwie 10 centymetrów muru. W tym czasie znajdująca się w nim wilgoć jest doskonałym środowiskiem do rozwoju pleśni i grzybów, które wygenerują kolejny uciążliwy problem.

Dlatego też, jeśli mamy do czynienia z zalaniem piwnicy wodami gruntowymi, a nawet zalaniami incydentalnymi w wyniku awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej najlepiej po pomoc zgłosić się do specjalistów, którzy wiedzą jak osuszyć piwnicę, szybko i skutecznie, a co najważniejsze bezpiecznie z zastosowaniem odpowiednich metod. Przykładowo oferta osuszania budynków firmy Hydro-assistance obejmuje bowiem nie tylko zastosowanie w tym celu takich urządzeń, jak:

osuszacze kondensacyjne,

panele podczerwieni,

nagrzewnice,

wentylatory,

ale także indywidualne podejście do każdego zgłoszonego jej zalania wraz z szybkim czasem reakcji, który pozwala zapobiec lub w znaczny sposób ograniczyć negatywne skutki tego zdarzenia. Firma ta swoją pracę rozpoczyna natomiast zawsze od przeprowadzenia oględzin zalanej wodami gruntowymi piwnicy, następnie pomaga w ustaleniu źródła przecieków, a dopiero na końcu przeprowadza osuszanie pomieszczenia. Dodatkowo oferuje także możliwość skorzystania z usług ozonowania, odgrzybiania i dezynfekcji pomieszczeń, przez co korzystanie z nich po zalaniu jest w pełni bezpieczne.

Podsumowując, mając do czynienia z wodą w piwnicy, pierwszym co należy zrobić, jest zadbanie o swoje bezpieczeństwo, a następnie zlokalizowanie jej przyczyny oraz usunięcie jej. W przypadku ostatniego etapu związanego z osuszaniem piwnicy najlepiej natomiast postawić na specjalistyczne firmy, które osuszą pomieszczenie z użyciem odpowiednich urządzeń i metod zapewniających najlepszy efekt.