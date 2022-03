Woda lawendowa − jakie ma właściwości i zastosowanie?

Naturalne kosmetyki do twarzy – czerp moc z natury!

Oczyszczenie, nawilżenie, regeneracja, a także właściwości detoksykujące i tonizujące? Postaw na uniwersalny kosmetyk dla każdej cery i jak najszybciej przetestuj organiczną wodę lawendową! Powstaje ona poprzez destylację olejku lawendowego i zawiera w sobie wiele cennych właściwości tego kwiatu. Co więcej, jest w pełni bezpieczna zarówno dla cery tłustej, suchej czy mieszanej, jak również skłonnej do podrażnień czy trądzikowej. Organiczna woda lawendowa nie zawiera żadnych sztucznych substancji, co sprawia, że jej moc czerpana jest prosto z natury. Poprzez właściwości oczyszczające, przeciwzapalne i przeciwzakaźne wpływa na regulację wydzielania sebum, zmniejsza skłonności do trądziku, jak również łagodzi podrażnienia, stany zapalne czy ukąszenia. Oprócz tego woda lawendowa dzięki właściwościom nawilżającym oraz matującym nadaje skórze niezwykłego blasku, a także pozytywnie wpływa na kondycję włosów.

Organiczna woda lawendowa – poznaj jej zastosowanie

Woda lawendowa znajduje szerokie zastosowanie w kosmetyce – stosowana może być zarówno do pielęgnacji skóry, jak i włosów. Dodatek do codziennych kosmetyków takich jak kremy, żele, płyn do demakijażu czy micelarny, w formie toniku, mgiełki do ciała czy odżywki do włosów. Woda lawendowa to wielozadaniowy kosmetyk, który z pewnością dostarczy Twojemu ciału tego, czego potrzebuje! Organiczną wodę lawendową możesz stosować bez obaw kilka razy dziennie. Nałóż ją na kosmetyczny wacik, zastosuj w formie mgiełki bądź też nałóż na skórę głowy – ten rodzaj odżywki szczególnie polecany jest osobom ze skłonnością do przetłuszczających się włosów. Oprócz właściwości oczyszczających woda lawendowa wpływa także na przyspieszenie procesu wzrostu włosów – jeżeli więc szukasz sprawdzonych i naturalnych sposobów na piękne i lśniące włosy, to nie może w Twoim kąciku kosmetycznym zabraknąć organicznej wody lawendowej! Co więcej wodę lawendową warto również mieć w domowej apteczce – znajdzie ona zastosowanie po ukąszeniu przez różne owady, w leczeniu ran czy też oparzeń. Naturalny skład umożliwia także stworzenie relaksującej i odstresowującej aromaterapii – woda lawendowa pomaga zarówno zmniejszyć objawy depresji, wpływa odprężająco, jak również redukuje uczucie strachu i niepokoju. Po ciężkim i stresującym dniu warto więc przygotować sobie kąpiel z dodatkiem wody lawendowej bądź też postawić na aromaterapii przy użyciu dyfuzora. Wypróbuj więc wodę lawendową jak najszybciej i przekonaj się na własnej skórze o jej cudownych właściwościach!