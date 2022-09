Wózki spacerowe — dlaczego wybór spacerówki jest ważny?

Wózki spacerowe — zmiana wózka z gondolą na spacerówkę

Dziecko zwyczajnie wyrasta z wózka z gondolą, w którym głównie spało w pozycji leżącej. Kiedy dziecko przesiada się już do spacerówki, kiedy wyrasta z wózka z gondolą, w którym głównie spało równocześnie zaczyna się przygoda i eksploracja otoczenia. Dzieci, które przesiadają się do wózka spacerowego muszą już samodzielnie siedzieć, a zatem niebawem zaczną stawiać pierwsze kroki. W tym czasie dzieci są ciekawskie i zainteresowane otoczeniem. Spacery z dzieckiem we wózku spacerowym to większa interakcja z opiekunem oraz otoczeniem. Dlatego warto wybrać taki wózek, by zawsze było komfortowo i bezpiecznie. Najważniejsze jest bezpieczeństwo dziecka. Ochronić go musimy przed wypadnięciem, zahaczeniem się nóżkami, nadmiernym światłem słonecznym czy deszczem.

Nowoczesne wózki spacerowe

Nowoczesne wózki spacerowe to dziś produkty, które z najwyższą starannością dbają o komfort dziecka i opiekuna. Warto zwracać uwagę na wagę wózka, szczeólnie jeśli poruszamy się pieszo i mamy dużo przeszkód do pokonania, np. brak windy, brak samochodu.

Lekkie wózki spacerowe — Jeśli głównie poruszamy się w przestrzeni miejskiej i korzystamy z komunikacji miejskiej zamiast prywatnego auta, to warto wybrać wózek spacerowy lekki i łatwy w składaniu.

— Powrót do pełnej formy po ciąży i połogu? Nic prostszego! Dla miłośniczek i miłośników biegania stworzono wózki do biegania, które pozwolą Ci rozwinąć skrzydła, a jednocześnie zapewnić dziecku bezpieczną podróż i niemałą frajdę. Nowoczesne wózki spacerowe do biegania są wyposażone w duże i dobrze zamortyzowane koła, które z łatwością pokonają takie przeszkody jak wystające korzenie drzew, czy wybujałe leśne ścieżki. Doskonale nadają się również do biegania po ścieżkach rowerowych w przestrzeniach miejskich. Wózki małe po złożeniu — Spacerówki małe po złożeniu sa idealne bez problemu zmieszczą się do bagażnika samochodu. Będą idealnym wyborem dla wszystkich, którzy przemieszczają się samochodem i często muszą zabrać ze sobą wózek do przewiezienia w aucie. Spacerówki małe po złożeniu są równie komfortowe i wygodne jak klasyczne, ale są doskonale przemyślane pod kątem pakowania ich do auta. Dzięki temu można szybko przemieszczać się z miejsca na miejsce wraz z wózkiem!

Wózki spacerowe — jakie akcesoria warto dokupić?

Większość wózków spacerowych jest wyposażona w podstawowe akcesoria takie jak budka do ochrony dziecka przed słońcem, czy barierka ochronna, warto jednak to zawsze sprawdzić. Poza tak podstawowym wyposażeniem warto dokupić np. torbę na zakupy, jeśli nie jest dołączona do wózka. Torba specjalnie zaprojektowana do wózka spacerowego będzie najlepiej spełniać swoje zadanie. Do niektórych wózków możemy dokupić także parasolkę, osłonę przed deszczem, czy pojemnik na napój dla dziecka. Wszystko po to, by zwiększyć komfort i bezpieczeństwo malucha!