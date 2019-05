Wózki transportowe i magazynowe przyczyną wzrostu sprzedaży.

Wózek transportowy - dobry i w miarę tani

Wiadomo nie od dziś, że firmy poszukują rozwiązań dobrych i w atrakcyjnej cenie. Właśnie dlatego postanowiliśmy przeszukać bazy firm oferujące wyposażenie magazynów, i trafiliśmy na wózek transportowy ECI. Dwukołowy, wykonany z aluminium, o budowie modułowej - co nas zaciekawiło. Czym jest budowa modułowa ?. Otóż wózek można rozebrać a następnie złożyć dosłownie jak klocki. Dzięki temu, w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek części, szybko możemy kupić i wymienić na nową. Firma ECI (https://www.eci.com.pl) zapewniła nas, że są one dostępne od ręki ( z magazynu). Sama budowa modułowa to nie wszystko. Warto jednak wspomnieć, iż w wózkach standardowych (stalowych) raczej ciężko wymienić cokolwiek, zwłaszcza w tych wersjach mocno budżetowych. Aluminiowy wózek EXPRESSO, bo taka jest nazwa opisywanego wózka, jest z aluminium - lekki, z dużymi kołami i szeroką składaną szuflą (w dodatku do wyboru w kilku wariantach). Kolejnym krokiem jaki wykonaliśmy w celu analizy znalezionego wózka transportowego, było znalezienie kilku firm, które korzystały z tego rozwiązania. Jak się okazało, nie było to trudne, bowiem duża ilość hurtowni napoi, spożywczych czy kurierzy i magazynierzy sklepów od budowlanych po spożywcze - korzystają z EXPRESSO. U niektórych firm zobaczyliśmy wyłącznie te wózki. Uznaliśmy zatem, że jest to poszukiwany przez nas produkt bezpośrednio przyczyniający się do wzrostu sprzedaży w wybranych branżach.

Cena omawianego modelu to około 1900 zł brutto, co w porównaniu z tanimi budżetówkami daje wrażenie ceny kosmos. Jednak jakość wykonania, budowa modułowa i zadowolenie użytkowników - którzy de facto kupują kolejne sztuki, uświadomiło nas że jest to produkt wart swojej ceny. Udało nam się przetestować ten wózek transportowy, i jest on wart swojej ceny.

Jak wygląda wózek EXPRESSO?

Wózki transportowe i warsztatowe

Zarówno w magazynie jak i warsztacie wykorzystuje się do transportu wózki. Z tym że, w dzisiejszych czasach otrzymujemy konstrukcje dopasowane do potrzeb naszych firm. To jest wyjątkowe. I dzięki temu, oszczędzamy czas, który możemy przeznaczyć na zarabianie pieniędzy - bo wózki transportowe z których korzystamy, są dopasowane do tego, czym się zajmujemy, i usprawniają logistykę wewnątrzzakładową. Jakie to wózki?

Wózki platformowe, ręczne, składane ( z uchwytem i powierzchnią załadunkową z płyty mdf o różnych rozmiarach)

Wózki z półkami ( od 2 do 5 )

Wózki siatkowe koszowe ( zabudowane blachą lub siatką z drutu)

Wózki w całości zabudowane ( blacha lub płytą drewnopodobną mdf)

Corletty magazynowe ( sztaplowanie towarów w magazynach)

Nadstawki paletowe ( kosze na palety, z możliwością wysokiego sztaplowania )

Wózki do płyt i szyb ( dedykowane dla marketów budowlanych)

Wózki ESD (przewodzące ładunki elektryczne )

Wózki z półkami i szufladami, wanną, blatem blaszanym lub drewnianym ( wykorzystywane w warsztatach samochodowych np. do przewożenia części samochodowych, narzędzi i brudnych ociekających olejem czy smarem przedmiotów)

W zależności od wybranych modeli, użytkownik może konfigurować wysokość, szerokość i długość. Następnie wybrać materiał z jakiego ma zostać wykonana ściana czy blat, wielkość kół i ich wypełnienie, kolor wózka i rodzaj poręczy. Możliwości jest cała masa. Właśnie dlatego, aby wózki transportowe pracowały na zysk firmy, a nie tylko niepotrzebnie stały i się kurzyły - bo okazały się niedopasowane do potrzeb firmy.

Na koniec, prezentujemy Państwu zdjęcia kilku topowych modeli wózków do transportu towarów.