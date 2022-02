Wpływ tatuażu na osobisty wizerunek

Nie jest dziełem przypadku to, że wiele osób uważa tatuaż za sztukę czy jeden ze sposobów na wyrażanie w specyficzny sposób wartości, które są dla nich ważne. Tatuaż na ciele to także jeden z elementów osobistego wizerunku, w związku z tym warto poświęcić temu zjawisku chwilę zastanowienia.

Jak tatuaż wpływa na wizerunek?

To w jaki sposób ludzie z tatuażami są postrzegani przez innych cały czas się zmienia. Obecnie sporadycznie postrzega się tatuaże w sposób negatywny, a to chociażby za sprawą tego, że tatuaż może być w pełni estetyczny i wyjątkowo trudny do wykonania. Do niedawna tatuaż uchodziła za atrybut przynależny niektórym subkulturom, np. więziennym. Ale w ostatnich czasach to się zmieniło a studia tatuażu przeżywają oblężenie ze strony potencjalnych klientów.

Percepcja przez społeczeństwo wytatuowanych osób zmieniła się. Rysunek na ciele nie jest już tylko wyrazem buntu, do studio tatuażu chodzą nie tylko młodzi, ale również osoby w dojrzałym wieku. Tatuaże wcale nie muszą być wyrazem sprzeciwu. Może wyrażać i uwydatniać niektóre ważne wartości, np. poprzez słynny cytat czy wytatuowane imiona własnych dzieci. Jeśli tatuaż będzie wyglądał estetycznie to wizerunek osoby z takim tatuażem może się dzięki niemu zmienić na lepsze.

Tatuaże robią wykonują również kobiety. Coraz więcej osób płci żeńskiej podejmuje decyzję o wykonaniu tatuażu na swoim na ciele. Malunek na skórze często jest dla nich ozdobą – elementem dodającym atrakcyjności i tajemniczości. Istnieją też wzory tatuażu które przyciągają wzrok mężczyzn i podkreślają niektóre kobiece atrybuty.

Gdzie wykonamy najlepszy tatuaż?

Zazwyczaj w dużych miastach ilość studio tatuaży jest największa. Chyba największy wybór salonów tatuażu można znaleźć w Warszawie. To właśnie tu przyjeżdżają najlepsi tatuatorzy i otwierają własne studia. Konkurencja w branży tatuażu jest ogromna. Pamiętajmy, że wykonanie tatuażu na ciele to dość intymna kwestia. Najlepiej będzie, jeśli wszystkie detale związane z naszym tatuażem będą omówione w miłej i zaufanej atmosferze. Jak mówi Dominik z warszawskiego studio Juniorink: „Studio tatuażu to nie tylko miejsce, w którym tworzone są tatuaże, to również miejsce, w którym można spotkać interesujących ludzi, a przyjaźnie nawiązywane w studio bywają przyjaźniami na całe życie.”



Podsumowanie

Tatuaż powinien być jak najbardziej oryginalny, dobrze, jeśli będzie wyrażał wartości istotne dla nas. Wybrany wzór powinno skonsultować się ze specjalistą. Salon tatuażu będzie również idealnym miejscem dla tych, którym podobają się rysunki z tuszu ciele, tam będą mogli wymienić się swoimi przemyśleniami oraz poznać nowe trendy.

W obecnych czasach sztuka tatuażu jest już na tyle spopularyzowana, że przestała szokować. Perfekcyjnie wykonane malunki mogą podnosić własną ocenę oraz postrzeganie wizerunku danej osoby przez innych. Dlatego nie powinniśmy obawiać się wykonania tatuażu, no może poza bólem, który jest nieodłącznym towarzyszem pracy nad tatuażem.



Tekst powstał przy współpracy ze Studio Tatuażu Warszawa Juniorink - https://juniorink.pl