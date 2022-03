Wszystko co musisz wiedzieć o odżywkach białkowych

Odżywki białkowe, które często popularnie nazywamy po prostu “białkiem”, są jednym z najpopularniejszych suplementów diety jakie stosujemy we współczesnym świecie. Nie ma w tym absolutnie nic dziwnego, ponieważ to właśnie białko jest podstawowym budulcem masy mięśniowej naszego organizmu. Jest to także spowodowane tym, że odżywki białkowe są dedykowane dla osób aktywnych fizycznie, ponieważ stosuje się je m.in. podczas redukcji tkanki tłuszczowej. Można postawić jednak pytanie, czy popularność stosowania białka, przekłada się także o wiedzę na temat tej odżywki?

Jedną z podstawowych spraw, które powinniśmy sprawdzać przed wyborem konkretnego suplementu, jest to oczywiście jego skład. Jak to wygląda w przypadku odżywek białkowych? Chociaż potoczna nazwa suplementu - białko - może sugerować coś innego, to rzadko tego rodzaju odżywki będą składały się w 100% z białka. Uważa się, że jedne z najlepszych odżywek białkowych zawierają ok. 95% protein, a co możemy znaleźć poza nimi?

tłuszcze,

węglowodany,

woda,

sole mineralne.

Jakie są rodzaje odżywek białkowych?

Warto przyjrzeć się także nazewnictwu poszczególnych odżywek białkowych. Nie dla wszystkich mogą być one oczywiste, a ich rodzaje są zależne od tzw. “oczyszczenia”. Najprościej mówiąc chodzi o zawartość samego białka w odżywce.

- to natomiast jest izolat białka serwatki i samego białka znajdziemy tutaj ok. 95%. Z uwagi na zdecydowanie bardziej oczyszczoną formę, będzie trzeba się liczyć także z wyższą ceną. WPH - hydrolizat białka serwatki. Tego typu odżywki będą mogły w swoim składzie poszczycić się nawet 100% zawartością białka i będą także najdroższe.

Czym kierować się przy wyborze odżywki białkowej?

Osoby, które są na początku drogi do swojej przemiany fizycznej, chcą rozpocząć jakąś aktywność fizyczną lub po prostu uzupełnić swoją dietę o odpowiednią ilość białka, mogą mieć problem z wyborem najlepszej dla siebie odżywki białkowej. Spójrzcie na to, czym powinniśmy się kierować, wybierając suplement diety tego typu:

Zmodyfikowane elementy - możemy spotkać się na rynku z odżywkami białkowymi, które będą je posiadały. Najlepiej jednak wybierać takie białka, które nie będą zawierały ich w swoim składzie.

- w zależności od tego, w jakiej fazie treningów jesteśmy, powinniśmy odpowiednio zmieniać rodzaj stosowanej odżywki białkowej. Podczas redukcji powinniśmy wybierać białka serwatkowe, natomiast gdy budujemy naszą masę mięśniową - lepiej zdecydować się na kazeinę lub odżywki serwatkowo-kazeinowe. Aminokwasy - najlepsze odżywki białkowe powinny w swoim składzie zawierać różne aminokwasy, których nasz organizm nie jest w stanie sam wyprodukować, dlatego musimy je dostarczać w odpowiednich ilościach przez dietę. Mowa tutaj o np. lizynie, metioninie lub izoleucynie.

