Wszystko, co powinieneś wiedzieć o L4 online

Elektroniczne zwolnienie lekarskie – co to jest?

Zwolnienie lekarskie jest dokumentem wystawianym przez lekarza osobie, która nie może świadczyć swoich obowiązków zawodowych z powodu czasowej niedyspozycji zdrowotnej lub konieczności opieki nad niedysponowanym bliskim. Elektroniczne L4 zastąpiło papierowe L4, które każdemu doskonale znane jest z lat wcześniejszych. Jest to dokument bardzo zbliżony do wcześniejszego, ale zapisywany w postaci cyfrowej. Znaleźć można na nim te same informacje, które wcześniej znajdowały się na dokumencie papierowym, ale można mieć do niego dostęp i wgląd w dowolnym momencie, o ile pacjent posiada dostęp do Internetu.

Kto wystawia elektroniczne zwolnienia lekarskie?

Elektroniczne zwolnienie lekarskie można otrzymać od lekarza przyjmującego w ramach NFZ oraz od lekarza przyjmującego prywatnie. Elektroniczne zwolnienia lekarskie mogą być wystawiane również na wizytach zdalnych, a przykładem portalu umożliwiającego taką opcję jest L4Online. Oczywiście to każdorazowo lekarz podejmuje decyzję o tym, czy pacjent kwalifikuje się do zwolnienia lekarskiego, a także na jak długo zwolnienie danemu pacjentowi zostanie wystawione. Nie trzeba natomiast martwić się tym, ile kosztuje L4 online, gdyż zawsze wystawienie takiego dokumentu jest bezpłatne – płatność dotyczyć może jedynie konsultacji prywatnej, jeśli na taką zdecyduje się pacjent.

Nieco inaczej odbywają się konsultacje z lekarzem przez Internet, a inaczej te, które przeprowadzane są na wizycie stacjonarnej. Przez Internet lekarz nie ma możliwości zbadania pacjenta, natomiast może (a nawet powinien) przeprowadzić z nim szczegółowy wywiad medyczny. Informacje zebrane w wywiadzie medycznym z pacjentem pozwolą lekarzowi lepiej poznać stan zdrowia danej osoby oraz jej historię medyczną i na tej podstawie lekarz może podjąć decyzję o wystawieniu zwolnienia lekarskiego. W czasie konsultacji zdalnych zazwyczaj wywiad lekarski jest pisemny, co oznacza, że pacjent uzupełnia przygotowany dla niego formularz medyczny, odpowiadając na zawarte w nim pytania, a lekarz następnie analizuje odpowiedzi pacjenta.

Ile kosztuje zwolnienie lekarskie online i co należy o nim wiedzieć?

Za zwolnienie lekarskie, w tym również za L4 online, nigdy pacjent nie musi płacić, gdyż wystawianie zwolnień, skierowań, czy też recept zawsze jest bezpłatne. Nie oznacza to jednak, że pacjent nigdy nie ponosi żadnych kosztów – decydując się na kontakt z lekarzem w ramach NFZ, faktycznie się nie płaci, gdyż wizyta pokrywana jest z funduszu NFZ. Idąc jednak do lekarza prywatnie (czy też wybierając prywatną konsultację zdalną), należy liczyć się z koniecznością zapłaty za nią z własnej kieszeni. Opłata dotyczy jednak samej wizyty, a nie wystawienia L4. Może zatem zdarzyć się tak, że pacjent zapłaci za wizytę prywatną, a L4 nie otrzyma, gdyż w ocenie lekarza nie będzie się do zwolnienia kwalifikować.

Zaletą elektronicznych zwolnień lekarskich, w tym również elektronicznych zwolnień online, jest ich postać cyfrowa. Pacjent zwolniony jest tu z obowiązku dostarczania osobistego papierowego zwolnienia do pracodawcy, gdyż obieg dokumentacji cyfrowej odbywa się automatycznie. W momencie wystawienia pacjentowi zwolnienia lekarskiego dokument automatycznie przesyłany jest do ZUS i pracodawcy posiadającego konto PUE ZUS. Oczywiście nie zwalnia to pacjenta z obowiązku poinformowania pracodawcy o swojej nieobecności w pracy – można to jednak zrobić jedynie telefonicznie bądź mailowo.