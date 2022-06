Wybieramy muszlę klozetową - krótki poradnik przed zakupem

Wielkość i design miski WC

Rozmiar miski WC to kwestia uzależniona od wielkości łazienki oraz naszych osobistych preferencji. W przypadku przestronnego pomieszczenia możemy pozwolić sobie na większe modele, a nawet na montaż bidetu w sąsiedztwie toalety. Mniejsze metraże będą wymagały ograniczenia się do wyznaczonej przestrzeni.

Co do kształtu muszli klozetowych, w ostatnich latach rozwijające się trendy łazienkowe sprawiły, że miski nabrały geometrycznych kształtów, dopasowanych do nowoczesnych wnętrz w stylu skandynawskim czy industrialnym. Jednak nadal z powodzeniem zakupimy obłe modele w stylu klasycznym oraz retro.

Trendy wśród urządzeń sanitarnych - jaki kolor sedesu wybrać?

Moda wnętrzarska nie ominęła kwestii koloru urządzeń sanitarnych. Ponadczasowa biel to nadal świetne rozwiązanie do każdej łazienki. Jeśli jednak chcemy nadać jej niepowtarzalnego charakteru, możemy zdecydować się na czarny sedes. To idealny wybór do mieszkań w typie loftów i doskonały sposób na podkreślenie industrialnego stylu wnętrza. Należy pamiętać, że ciemna powierzchnia może odwracać uwagę od zabrudzeń, dlatego misę należy czyścić w regularnych odstępach czasu, nawet jeśli jej powierzchnia wydaje się wciąż czysta. Co więcej, lepiej zrezygnować z mleczek do toalet wzbogaconych o wybielacz. Jeśli dany model posiada matową powierzchnię, środki z drobinkami peelingującymi również będą nieodpowiednie. Elementy takie jak spłuczka czy deska powinny być dobrane kolorystycznie do muszli klozetowej. W przeciwnym wypadku aranżacja będzie prezentować się chaotycznie i niezbyt schludnie.

Z tymi wskazówkami zakup sedesu nie powinien być już problemem! Aby nie martwić się o transport, warto zamówić misę WC online z dostawą pod same drzwi!