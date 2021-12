Wybieramy spacerówkę - na co zwrócić uwagę?

Wygoda przede wszystkim

Wybierając spacerówkę, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na jej wagę. Jeśli ma ona jeździć głównie po równej nawierzchni, ale np. trzeba będzie znosić wózek ze schodów, lepiej, aby ważył on jak najmniej. W tym przypadku sprawdzą się również niewielkie kółka.

Na rynku jest dostępnych wiele spacerówek typowo miejskich, które można dodatkowo składać do niewielkiego rozmiaru, aby np. wygodnie przewieźć je w autobusie.

Ważny jest również mechanizm składania wózka – dobrze, by można było złożyć wybrany model jedną ręką i nieść jak torbę. Na rynku jest dostępnych wiele wózków, składających się do naprawdę niewielkiego rozmiaru.

Bezpieczna spacerówka – czyli jaka?

Rodzicom zależy przede wszystkim na bezpieczeństwie ich pociechy. Aby zapewnić je również podczas pierwszych spacerów, warto sprawdzić pałąk wózka. Powinien być on niemożliwy do odpięcia przez dziecko, natomiast rodzicowi umożliwiać szybkie wyjęcie maluszka w razie potrzeby.

Ważne są również sprawne hamulce – nikt nie chce, by spacerówka odjechała w najmniej oczekiwanym momencie. Podobnie jest z jej stabilnością – nie powinna ona chwiać się na boki, jeśli dziecko się w niej gwałtownie poruszy, ale jednocześnie powinna dać się łatwo prowadzić.

Atrakcyjny design spacerówki

Wózek powinien być po prostu ładny. Wtedy znacznie przyjemniej się z niego korzysta – w końcu będzie używany niemal codziennie. Niektórzy rodzice kupują dwie spacerówki – jedna służy im w czasie wycieczek i zawsze mają ja w bagażniku auta. Kto wie, może to właśnie jest optymalne rozwiazanie?

Do pałąka lub budki wózka można przyczepić kilka zabawek dziecięcych i parasolkę - w upalne dni. Tak ozdobiony pojazd przykuje uwagę maluszka – on zdecydowanie nie lubi nudy.

Dodatkowe wyposażenie spacerówki

Przy zakupie warto przyjrzeć się dodatkowemu wyposażeniu wózka – do spacerówki powinna być dołączona folia, pokrowiec oraz wspomniana wcześniej parasolka. Dobrze mieć je od razu, bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów.

Dość istotną częścią spacerówki jest odpinany kosz. Można w nim przewozić picie, zabawki do piaskownicy lub dodatkowe okrycie wierzchnie dla dziecka. W razie potrzeby dobrze, by można było go odpiąć i wyprać.

Mamy nadzieję, że dzięki poradom zawartym w artykule, wybór spacerówki okaże się dziecinnie prosty. Życzymy udanych zakupów!