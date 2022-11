Wybieramy wygodny fotel rozkładany do spania — czym się kierować przy wyborze?

Jednak obok tradycyjnego fotela do salonu, znaleźć również można fotel rozkładany do spania. Jest to bardziej rozbudowana wersja fotela, dająca możliwość pochylenia oparcia oraz podniesienia podnóżka, tworząc w ten sposób wygodną, płaską powierzchnię do leżenia. Jeżeli interesują Państwa fotele rozkładane, to właśnie tutaj znajdują się najważniejsze informacje na ich temat.

Od prymitywnego tronu po wygodny fotel rozkładany do spania

Historia współczesnych foteli jest bardzo długa — sięga starożytności i rozpoczyna się od tronu władców. Początkowo były to dość prymitywne konstrukcje do siedzenia, które z czasem zyskiwały na wygodzie i otrzymywały coraz bogatsze zdobienia. Przez kolejne epoki fotele ewoluowały, a prawdziwy przełom nastąpił w XIX wieku. To właśnie wtedy fotele zostały spopularyzowane w miastach i wsiach, diametralnie zmieniła się także metoda ich produkcji. Meble te były tapicerowane różnego rodzaju tkaninami, otrzymały także system amortyzujący w postaci sprężyn. Kolejna odsłona fotela miała miejsca w połowie XX wieku i był nią właśnie nowoczesny fotel rozkładany do spania.

Co sprawia, że fotel rozkładany będzie wygodny?

Obecnie możemy bez końca przebierać w ofertach foteli, również tych rozkładanych. Są to bardzo uniwersalne meble, które można wykorzystać zarówno do krótkiej poobiedniej drzemki, jak i również w roli zapasowego miejsca do spania, np. dla niespodziewanego gościa lub dziecka. Aby jednak fotel był naprawdę wygodny, powinniśmy zwrócić uwagę na kilka jego elementów. Sklep Meble Makarowski specjalnie dla Państwa przygotował listę tych rzeczy.

Długość podnóżka

Aby móc wygodnie leżeć, konieczne jest zapewnienie podparcia głowie, plecom i nogom. Te ostatnie wymagają odpowiednio długiego podnóżka, dzięki czemu stopy nie będą bezwładnie opadać, co mogłoby grozić ich drętwieniem. Jakie zatem rozkładane fotele do salonu powinniśmy wybrać? Takie, w których ruchomy podnóżek sięga od krawędzi siedziska aż do podłogi lub tuż nad nią.

Regulacja kątów pochylenia

Fotele rozkładane zazwyczaj oferują kilka pozycji rozłożenia oparcia i podnóżka. Pozwala to ustawić fotel do pozycji półleżącej z lekko uniesionym oparciem i opuszczonym podnóżkiem i pozycją do spania z wyprostowanymi nogami (maksymalnie odchylone oparcie i podniesiony podnóżek). Im więcej możliwości regulacji, tym wygodniejszy będzie fotel w użytkowaniu.