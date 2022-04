Wybór magazynu energii do fotowoltaiki - porady ekspertów

Magazyn energii do fotowoltaiki , czyli akumulator

Magazyn energii fotowoltaika wykorzystuje po to, aby od razu nie oddawać nadwyżek energii do sieci. Zamiast “wysyłać” ją, po prostu ją magazynuje. Można więc powiedzieć, że magazyn energii do fotowoltaiki to rodzaj specjalistycznego akumulatora. Co ważne, urządzenie to ma określoną pojemność oraz moc ciągłą.

Kiedy magazyn energii fotowoltaika wykorzystuje?

W trakcie dnia, nadwyżkowo zgromadzona energia zazwyczaj nie jest potrzebna. Zmienia się to wieczorem i po zmroku. Wówczas, zamiast pobierać prąd z sieci, magazyn energii do fotowoltaiki staje się głównym źródłem prądu i zaopatruje dom dopóki nie wyczerpie się jego zapas.

Co więcej, magazyn energii fotowoltaicznej może się też przydać, gdy centralna sieć ulega awarii. Może być więc urządzeniem awaryjnym, które wykorzysta Twoja instalacja fotowoltaiczna.

Jak dobrać magazyn energii do fotowoltaiki pod swoje potrzeby?

Zazwyczaj poleca się, aby magazyn energii do fotowoltaiki 10 kW charakteryzował się wielkością 10 kWh, do 5 też 5 itd. Tym niemniej, im większy magazyn wybierzesz, tym więcej za niego zapłacić - cena rośnie wraz z pojemnością. Stąd niekoniecznie jest to najbardziej korzystna zasada. Lepiej pomyśleć, które sprzęty mają działać po zmroku (oświetlenie, płyta grzewcza, lodówka, 2 gniazdka?). A następnie policzyć jaką moc ciągłą ma każdy z tych sprzętów i ile energii zużywa. Np. lodówka ma najczęściej moc max do 80 W i potrzebuje ok. 300 Wh w trakcie nocy.

Gdy zsumujesz wszystkie pozycje, może się okazać, że magazyn energii fotowoltaika w Twoim domu potrzebuje jedynie wielkości 3 kWh i np. mocy ciągłej 500 W.

Jeśli zastanawiasz się, jak dobrać magazyn energii do fotowoltaiki w sposób profesjonalny i praktyczny, to zajrzyj na stronę firmy Otovo https://www.otovo.pl/a/fotowoltaika. Są jednym z czołowych dostawców instalacji fotowoltaicznych (w tym paneli PV).

Czy magazyn energii fotowoltaika koniecznie musi posiadać?

Magazyn energii do fotowoltaiki należy traktować jako urządzenie dodatkowe, a nie konieczne. Instalacja fotowoltaiczna nie potrzebuje go, aby działać w pełni sprawnie i dobrze. Kluczowe są raczej porządnej jakości panele PV, dobry inwerter, profesjonalne okablowanie, skrzynki AC/DC i - jeśli chcesz podwyższyć bezpieczeństwo systemu - optymalizator paneli.

Niestety aktualne ceny magazynów energii do fotowoltaiki są dość wysokie i inwestycja ta zwraca się bardzo długo. Może się więc okazać, że fotowoltaika bez magazynu energii będzie bardziej opłacalną inwestycją.