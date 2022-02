Wycena nieruchomości w Warszawie: w jaki sposób można podnieść wartość posesji przed sprzedażą?

Wyceny mieszkań — o czym powinniśmy pamiętać?

Rynek nieruchomości w Polsce ma się całkiem dobrze. Wiele wskazuje na to, że zawirowania związane z pandemią nie wyhamowały wzrostów cen. W zależności od miasta, mieszkania (w ujęciu rocznym) podrożały o co najmniej 9%.

Z najmniejszych podwyżek mogą cieszyć się osoby, którym marzy się posesja w Katowicach (9,6%), Warszawie (11%) i Wrocławiu (13%). Na drugim biegunie znajduje się Sopot z imponującym skokiem wartości nieruchomości aż o 25%, znacznie wyprzedzając drugi w zestawieniu Szczecin (17%) i Gdynię (16%). W jaki sposób można ustalić, ile jest warte nasze mieszkanie?

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie firmy SonarHome oferującej wyceny nieruchomości w Warszawie. Czym wyróżnia się ta usługa? Przede wszystkim trzeba wskazać tu na czas, w jakim poznamy szacunkową wartość naszego lokalu. Wystarczy połączenie z internetem oraz podstawowe dane o naszym mieszkaniu, w tym:

ulica i numer budynku,

metraż,

ilość pokoi,

piętro, na którym się znajduje,

łączna liczba pięter w budynku,

rok budowy,

standard mieszkania (do remontu, do odświeżenia, gotowe do wprowadzenia, wysoki standard).

W precyzyjnej wycenie pomoże też podanie kilku dodatkowych informacji. Jeśli do posesji przypisana jest komórka lub miejsce postojowe, to są to kolejne atuty, które zwiększają jej wartość. Tak samo, jak znajdująca się w budynku winda czy przypisany do lokalu balkon. Im więcej danych podamy, tym bardziej precyzyjna będzie wycena mieszkania.

Rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości — co trzeba wiedzieć?

To akt prawny, który pojawił się w polskim porządku prawnym w 2004 roku, a jego ostatnia nowelizacja została przyjęta przez parlament 26 marca 2021 roku. Definiuje ona m.in.:

rodzaje metod i techniki wyceny nieruchomości,

sposoby określania wartości nieruchomości,

wartości nakładów i szkód,

formę i treść operatu szacunkowego,

uwarunkowania dla stosowania podejścia mieszanego przy oszacowaniu wartości rynkowej.

W całym procesie bardzo ważną rolę odgrywa rzeczoznawca nieruchomości. Jeśli chcemy poznać wartość posesji w tradycyjny sposób, to musimy skorzystać z jego usług, które zwykle są płatne. W zależności od szeregu zmiennych (wielkości posesji, obciążeń, statutu własnościowego) zapłacimy 250-1000 złotych.

Najlepsze usługi webowe, które oferują wycenę wstępną, która opiera się na algorytmach, są dostępne za darmo. To świetna alternatywa, na przykład dla osób, które chcą niezobowiązująco oszacować wartość lokalu, bo dopiero rozważają jego sprzedaż.

Jak można podnieść wartość mieszkania przed sprzedażą?

Jeśli skorzystamy z takiej usługi, jak Digital Broker, którą oferuje SonarHome, to w całym procesie przygotowań będziemy wspierani przez fachowców. Firma odpowiednio przygotuje lokal do prezentacji, a nawet wykona profesjonalne sesje zdjęciowe i spacery 3D.

Jeśli będzie to niezbędne, przedsiębiorstwo zajmie się też sprzątaniem oraz odświeżeniem lokalu, by zwiększyć jego atrakcyjność wizualną. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by zorganizować dni otwarte, kiedy osoby zainteresowane naszą nieruchomością będą mogły przyjść i przekonać się, jak wygląda mieszkanie oraz czy warto w nie zainwestować.