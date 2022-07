Wycinarki laserowe – wydajność, precyzja i najwyższa powtarzalność procesów

Laser światłowodowy – co to takiego?

Budowa lasera światłowodowego opiera się na połączeniach diodowych, które następnie przekształcane są w strumień laserowy. Za pomocą specjalnie przygotowanego systemu ten strumień przenosi się do głowicy. Tak skonstruowane urządzenie dobrze odnajduje się w codziennej pracy i umożliwia m.in. wycinanie skomplikowanych konturów w rurach i profilach, a także wycinanie różnego rodzaju kształtów. Zastosowanie wydajnego lasera w parku maszynowym przekłada się na skrócenie procesu produkcyjnego. Wszystko dlatego, że obróbka metalu za pomocą lasera światłowodowego jest szybsza, dokładniejsza i uzasadniona ekonomicznie.

Na czym polega specyfika jego działania?

W urządzeniu stosuje się światłowodowe źródło wiązki oraz prowadzenie. To rozwiązanie sprawia, że w konstrukcji nie ma potrzeby korzystania ze starszych technologii opartych na systemach optycznych, które nie zawsze z dużą dokładnością przenosiły wiązkę lasera do głowicy. Teraz wszystko odbywa się za pomocą światłowodu, co zwiększa niezawodność procesu i jego dokładność. Pozwala również na znaczną redukcję strat energetycznych.

Niezwykle istotnym elementem konstrukcji całego lasera jest jego źródło. Tu stosowane są diody laserowe półprzewodnikowe. Dzięki nim możliwe jest zachowanie wysokiej jakości wiązki, a także nawet dziesięciokrotne skrócenie fali. Pod tym kątem to duża zaleta w porównaniu z tradycyjnymi laserami typu CO2. Dzięki większemu skupieniu energii, można otrzymać większą precyzję i sprawność całego systemu laserowego. Bez problemu poradzi on sobie nawet z refleksyjnymi materiałami, które stanowią duże wyzwanie dla tradycyjnych laserów.

Laser światłowodowy w wycinarce laserowej Baykal BLT-3D – przykład zastosowania

Jednym z przykładów optymalnego zastosowania lasera światłowodowego w przemyśle jest wycinarka Baykal BLT-3D. Producent Baykal Makina od lat uchodzi za jednego z najlepszych na rynku w zakresie dostarczania profesjonalnych rozwiązań przemysłowych opierających swoje działanie na laserach. Wycinarka światłowodowa Baykal BLT-3D z powodzeniem może być wykorzystywana w obróbce plastycznej i termicznej metalu, w tym w cięciu rur i profili. Model ten jest przykładem tego, jak efektywne mogą być technologie laserowe podczas obróbki rur, profili i innych elementów metalowych.

Co możesz zyskać, posiadając wycinarkę światłowodową w swojej firmie?

Wybór lasera światłowodowego do swojej firmy niesie ze sobą wiele korzyści. Przede wszystkim pozwoli Ci to na zmniejszenie kosztów eksploatacji systemów i prowadzenia procesów odpowiedzialnych za cięcie rur i profili. Nowoczesna wycinarka światłowodowa Baykal BLT-3D od tureckiego producenta Baykal Makina pozwala na ograniczenie zużycia energii, zwiększenie dbałości o środowisko oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych. To wszystko przy zachowaniu wysokiej wydajności wycinarki Szacuje się, że jej żywotność wynosi nawet do 100 tys. roboczogodzin.

Ponadto wybór tego typu rozwiązania sprawi, że procesy przemysłowe w Twojej firmie zostaną usprawnione. Odpowiednia eksploatacja urządzenia pozwala na redukcję odpadów resztkowych, a także na lepszą kontrolę i optymalizację kosztów produkcji i parametrów cięcia. Nowoczesny system analizy błędów wskaże ewentualne obszary, które wymagają jakichkolwiek korekt. Pod tym kątem wycinarka światłowodowa Baykal BLT-3D okazuje się nieocenionym wsparciem. Sprzęt pozwala na wykonywanie cięć 2D i 3D oraz na przebijanie profili i rur. Urządzenie przystosowane jest do potencjalnej rozbudowy o automatyczny system rozładunku i załadunku, co przy zastosowaniu automatyzacji przekłada się na praktycznie bezobsługową i niezwykle wydajną pracę. To wszystko zyskasz, decydując się na współpracę z firmą Polteknik Ltd. Sp. z o.o.

Zaufaj firmie Polteknik Ltd. Sp. z o.o.

Jeżeli chciałbyś zwiększyć efektywność prowadzonego biznesu oraz usprawnić procesy związane z obróbką plastyczną i termiczną metalu, to warto skontaktować się z przedstawicielami firmy Polteknik Ltd. Sp. z o.o. To wyłączny dystrybutor urządzeń producenta Baykal Makina na rynku polskim, który zajmuje się nie tylko dostarczeniem produktów do klienta, ale także profesjonalną obsługą posprzedażową i serwisową.