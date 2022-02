Wygoda, czystość i bezpieczeństwo. Jak wybrać praktyczny i niezawodny dozownik do dezynfekcji?

Dozownik do dezynfekcji - na czym skupić swoją uwagę?

Wybierając idealny dozownik do dezynfekcji dużą wagę przykłada się m.in. do zastosowanych w nim mechanizmów. Dużym zainteresowaniem cieszą się dozowniki automatyczne, pod które wystarczy podłożyć dłonie, a następnie oczekiwać na aplikację płynu do dezynfekcji. Bezdotykowy system aplikowania płynu do dezynfekcji sprawi, że użytkownicy zadbają o swoją higienę. Wygodnym rozwiązaniem są produkty do montażu ściennego, które nie zabierają dużo miejsca, a przy tym mogą być montowane nawet przez osoby bez większego doświadczenia.

Jednym z kluczowych aspektów dla potencjalnych inwestorów jest oczywiście pojemność dozownika do dezynfekcji. W tym zakresie klienci mają do wyboru modele o pojemności:

450 ml,

700 ml,

900 ml,

1000 ml,

1100 ml.

Oczywiście możliwości jest dużo więcej, ale podane wyżej wartości są zdecydowanie najchętniej wybierane. Dodatkowym atutem wygodnych w obsłudze dozowników do płynu dezynfekującego jest ich ekspresowe napełnianie.

Dozownik do dezynfekcji - o co jeszcze trzeba zadbać?

Jak widać przy doborze dozownika do dezynfekcji warto kierować się kilkoma istotnymi parametrami. Ma to duże znaczenie zwłaszcza w tych pomieszczeniach, w których na co dzień przebywa bardzo duża grupa osób. Właściwie dobrany dozownik pozwoli zatroszczyć się o własną higienę i bezpieczeństwo.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto zwrócić szczególną uwagę na zgodność pożądanych modeli z europejskimi standardami (EN 1040). Liczy się też renoma producenta oraz wykorzystanie najwyższej jakości komponentów. Na takich dozownikach nie powinno się oszczędzać, gdyż jest to jeden z najlepszych sposobów na zatroszczenie się o swoje zdrowie.

Kupowane dozowniki do dezynfekcji powinny być łatwe w czyszczeniu. Pozwoli to użytkownikom na sprawne usuwanie wszelkich zabrudzeń, plam i zanieczyszczeń, dzięki czemu produkt będzie wyglądał jak nowy. Najlepiej, jeśli będzie posiadał minimum 2-letnią gwarancję. Wszystkie te aspekty należy dokładnie sprawdzić, ponieważ zainteresowani już na samym początku będą w stanie odrzucić najmniej korzystne propozycje i pozostać przy tych najbardziej atrakcyjnych.