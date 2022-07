Wyjątkowy smartfon Realme 7 – wszystko, co trzeba o nim wiedzieć!

Smartfon Realme 7 odpowiedzią na potrzeby użytkowników. Specyfikacja telefonu – spore możliwości w korzystnej cenie. Pewny i sprawdzony sprzedawca smartfonów.

Kwoty za flagowe modele nowoczesnych smartfonów potrafią być bardzo wysokie. Alternatywą są marki oferujące urządzenia z ceną adekwatną do ich jakości, gwarantując przy tym równie dużą funkcjonalność. Pośród telefonów ze średniej półki cenowej na szczególne wyróżnienie zasługują smartfony Realme, które na światowym rynku pojawiły się stosunkowo niedawno. Nie przeszkodziło im to zyskać olbrzymiego zaufania, znajdując się na czołowych miejscach w rankingach popularności. Zanim jednak przejdziemy do kupna, warto sprawdzić, czym dokładnie charakteryzuje się smartfon Realme 7.

Realme to chiński producent smartfonów i akcesoriów do nich. Firma powstała w 2018 roku, z miejsca zdobywając uznanie w oczach specjalistów i użytkowników. W Polsce pojawiła się w pierwszej połowie 2020 roku, wypuszczając na rynek smartfona już szóstej generacji. Telefony te wzbudziły spore zainteresowanie – za stosunkowo niską kwotę można było nabyć jakościowe urządzenie. Niedługo później, w październiku 2020 roku, premierę miał nowy Realme 7, który do tej chwili doskonale sprawdza się jako tańsza alternatywa dla flagowych smartfonów czołowych marek. Wydajny i szybki procesor, rozbudowana pamięć RAM oraz wewnętrzna, szybkie ładowanie, potężna bateria i stylowy design – czy można od smartfona oczekiwać czegoś więcej?

Specyfikacja telefonu – spore możliwości w korzystnej cenie

Realme 7 to smartfon wyjątkowy pod każdym względem. Telefon wygląda niezwykle atrakcyjnie, przywodząc na myśl innowacyjny sprzęt z najwyższej półki. Jednak to co najważniejsze, kryje się w jego wnętrzu. Twórcy doskonale wiedzą, jak poprawić niezawodność smartfona, wynosząc ekonomiczne urządzenia na wręcz wymarzony poziom.

Co istotne, telefon ten dostępny jest w trzech wersjach. Pozwala to jeszcze lepiej dopasować go pod własne potrzeby i wymagania. Podczas wyboru zwróćmy więc uwagę na następujące dane techniczne:

pamięć RAM – jest to podstawowa wytyczna, którą powinniśmy się kierować. Pamięć RAM odpowiada za płynność działania, zwłaszcza podczas jednoczesnego uruchomienia kilku aplikacji. Regularnie korzystając z telefonu, warto zainwestować w bardziej rozbudowaną wersję. Siódmej generacji Realme oferuje pamięć RAM 4, 6 lub 8 GB;

procesor – nie bez powodu uznawany jest na mózg urządzenia. Również wpływa na jego płynność i wydajność. Kluczowa dla jakości procesora jest ilość rdzeni oraz częstotliwość taktowania. W tym smartfonie znajdziemy procesor MediaTek Helio G95 lub w wyższej wersji Dimensity 800U;

pamięć wewnętrzna – im wyższy ten parametr, tym więcej aplikacji będziemy w stanie zainstalować na smartfonie. Wbudowaną pamięć 64 lub 128 GB możemy rozbudować kartą pamięci do 256 GB;

ekran – duży i wyraźny wyświetlacz to podstawa. Ten świetny telefon posiada ekran Full HD+ 6,5" o rozdzielczości 2400 x 1080 px. Odświeżanie ekranu, w zależności od wybranej wersji, wynosi od 90 do 120 Hz. Bezsprzecznie wyróżnia się tym na tle innych urządzeń w tej cenie;

bateria – dobry telefon wyposażony jest w pojemną baterię. W tym przypadku jest to aż 5000 mAh, co przekłada się na miesięczny czas czuwania telefonu! Nawet przy częstym użytkowaniu bateria trzyma bardzo długo, docenimy to np. w podróży. Smartfon ten posiada szybkie, rewolucyjne ładowanie;

aparat przedni i tylni – nowoczesne smartfony to także profesjonalny aparat i kamera. W dzisiejszych czasach powszechnie uwieczniamy wiele chwil z naszego życia, do czego niezbędna jest wysoka rozdzielczość. Przedni aparat to aż 16 Mpix, z kolei tylni składa się z zestawu: 48 Mpix, 8 Mpix (ultraszerokokątny obiektyw) oraz 2x po 2 Mpix (obiektyw makro i czujnik głębi);

dodatkowe funkcje – Realme 7 ponadto posiada: czytnik linii papilarnych, czujnik zbliżeniowy, system operacyjny Android 10, odbiornik GPS, rozdzielczość nagrywania wideo 4K Full HD, Dual SIM.

Weryfikacja niezawodności smartfonów najlepiej wypada w praktyce. Z takimi parametrami – to czysta przyjemność...

Pewny i sprawdzony sprzedawca smartfonów

