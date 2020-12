Zabawki, które pokochają dzieci

Dzieci uwielbiają się bawić, a przez zabawę często także się uczą. Zabawka zabawce nie jest jednak równa, dlatego warto wybierać te z pomysłem, które są bezpieczne i mają w sobie wartość edukacyjną. I takie oczywiście, które spełniają marzenia najmłodszych. Zabawka powinna być dopasowana do preferencji dziecka (ulubione bajki, bohaterowie, kolory) oraz wieku, bo tylko wtedy sprawi mu wielką radość i pomoże w rozwoju. Jak wybrać tę najlepszą, aby służyła przez długi czas i sprawiła wielką frajdę?

Zabawki rozwijające myślenie - https://www.dajsiepobawic.pl

Każde dziecko lubi układać klocki lub układanki. Dzięki nim rozwija swoją kreatywność i wyobraźnię. Taka aktywność wymaga też skupienia uwagi i koncentracji. Z klocków można zbudować wszystko - dom, sklep, zagrodę, pojazd kosmiczny. Dziecko może bawić się nimi samo lub w towarzystwie rówieśników czy rodziców. Może więc być to sposób na wspólne spędzanie czasu w sposób aktywny i twórczy. Układanki natomiast dają poczucie satysfakcji z wykonanego zadania, jeżeli uda się ułożyć cały obrazek. Dobrze, żeby zarówno klocki jak i układanki nawiązywały do ulubionej tematyki naszej pociechy, np. świata zwierząt, kosmosu, dinozaurów, pojazdów czy ukochanych postaci z bajek, np. Świnka Peppa, Kubuś Puchatek, Pszczółka Maja, Muminki. Dzięki temu taka zabawka z pewnością zachwyci malucha i będzie często po nią sięgał. Do grupy zabawek rozwijających myślenie można także zaliczyć gry planszowe. Jest ich naprawdę ogromny wybór i każda dotyczy innej tematyki. Ważne jest żeby każda z nich była przystosowana do wieku dziecka. Bo jeżeli będzie za trudna, albo zbyt prosta, to nie zaciekawi dziecka.

Zabawki, które uczą ról społecznych

Zabawa w dom, sklep a może przedszkole? Dziecko uczy się świata także przez obserwację dorosłych i najbliższych opiekunów. Bardzo chętnie wciela się również w różne role społeczne, raz chce być nauczycielką, raz sprzedawczynią, kucharką a raz mamą. W kreacji takich zabaw pomogą przedmioty codziennego użytku, które przystosowane są do możliwości i umiejętności dziecka. Na przykład domek dla lalek, w który znajdzie się miejsce na wszystkie pokoje dla każdego z domowników, kuchnię, w której powstają najlepsze posiłki i ogródek, w którym bawią się dzieci. Zabawa w dom uczy relacji międzyludzkich, empatii, opiekuńczości i odpowiedzialności. Może także zaangażować do udziału dorosłych, z którymi można wymyślać różne scenki i sytuacje z "prawdziwego życia". Taki domek musi być posprzątany, a jego użytkownicy biorą udział w codziennych rytuałach, takich jak gotowanie posiłków, wspólny obiad, kąpiel, czy układanie się do snu. Domek dla lalek jest zabawką, która zostanie z dzieckiem na dłużej i nie będzie szybko odstawiona w kąt. Może być także atrakcyjna na długie godziny.

Zabawki tematyczne

Czasami kluczem do szczęścia naszego malucha są zabawki z ulubionym bohaterem, które nasze dziecko zna z kreskówek. Takiego wybrańca można wyczuć już od pierwszego obejrzanego odcinka. Jeżeli bajkowy bohater skradnie serce naszego dziecka to bardzo często będzie oglądać te same odcinki po kilka razy i nawet zje przysłowiową owsiankę czy szpinak, żeby zobaczyć co będzie dalej. Taką ulubioną bohaterką dzieciaków jest na przykład Świnka Peppa, wesoła, różowa świnka, która mieszka z rodzicami i swoim młodszym bratem. Jest zabawna, ma bardzo wiele przygód i wspólnie z rodzinką potrafi poradzić sobie z każdą sytuacją. Dlatego właśnie Świnka Peppa trafia na okładki bajeczek, firmuje układanki, klocki, domki dla lalek, wózeczki i łóżeczka, piłki i wiele, wiele innych zabawek, o których marzy Twoje dziecko. Świnka Peppa jest pozytywnym wzorem zarówno dla dziewczynek, jak i chłopców. W swoich perypetiach pomaga sobie radzić z trudnymi emocjami, takimi jak smutek w deszczowy dzień, zazdrość o młodsze rodzeństwo, ale także uczy pozytywnego nastawienia do świata. Jest zabawna także przez to, że bardzo często zachowuje się jak małe dziecko. Dzięki temu zabawki z jej podobizną budzą taki entuzjazm u najmłodszych.

Zabawki ruchowe

W obecnych czasach dzieci zbyt wiele czasu spędzają przed monitorem komputera lub ekranem telewizora. Skutki tego są bardzo poważne, np. otyłość, zaburzenia w koncentracji, problemy z nauką, depresja itd. Aby uchronić od tego naszą pociechę, warto od małego przekonać ją do zabawek, które wymagają ruchu. Może być to rower, hulajnoga, deskorolka albo rolki. Dzięki temu najmłodsi polubią ruch na świeżym powietrzu, nauczą się panowania nad swoim ciałem, zbudują silną i zgrabną sylwetkę. Każda zabawa ruchowa skutkuje także wydzielaniem się endorfin, które powodują, że mamy lepsze samopoczucie i więcej sił do zmagania się z każdym dniem. Wybierając zatem zabawkę dla Twojego dziecka, zamiast kupna kolejnej gry na komputer, wybierz rower, piłkę lub rakietki do badmintona czy tenisa. Wspólne rozgrywki czy wycieczki rowerowe mogą być wspaniałą, niezapomnianą przygodą.

Zabawki do przytulania

Nie da się ukryć, że dzieciaki potrzebują dużo miłości od swoich rodziców i uwielbiają się przytulać. Takie potrzeby mogą zaspokoić zabawki do przytulania, czyli pluszaki. Mogą to być tradycyjne misie z błyszczącymi oczami i kolorową kokardką, ale również ulubieni bohaterowie z bajek lub postacie fantastyczne. Ukochany pluszak spędza z dzieckiem prawie 24 h na dobę. Razem oglądają bajki, spożywają posiłki, chodzą na spacery, podróżują czy chodzą spać. Takie zabawki pomagają też przetrwać wszystkie trudne sytuacje, takie jak choroba dziecka, pierwszy dzień w przedszkolu, czy rozłąka z rodzicami. Maskotki są powiernikami największych tajemnic dzieci, dają im poczucie bezpieczeństwa, a także uczą opiekuńczości, empatii i różnych ról społecznych. Nie bez przyczyny ukochanego pluszaka pamięta się dłużej niż tylko przez czas dzieciństwa, a niektórzy trzymają taką zabawkę z sentymentem przez wiele, wiele lat. Maskotki są też różnej wielkości. Można kupić misia, który zmieści się w kieszeni, albo takiego, który jest większy od samego właściciela. Wszystko zależy od tego, jakie marzenia ma nasz maluszek.