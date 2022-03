Zabudowa łazienki – jak dobrać odpowiednią pralkę?

Zabudowa pralki to częsty zabieg, który pozwala zachować spójny i elegancki wygląd łazienki – urządzenie można umieścić pod blatem, we wnęce lub specjalnej szafce. Takie rozwiązanie poza aspektem wizualnym przynosi także korzyści funkcjonalne, takie jak dodatkowy blat roboczy, możliwość nadbudowania przydatnymi półkami czy tłumienie odgłosów pracującej pralki. Jak dobrać odpowiedni sprzęt? Czym pralka do zabudowy różni się od modeli wolnostojących? Podpowiadamy!

Pralka w obudowie meblowej – dlaczego warto?

Choć większość nowoczesnych pralek może pochwalić się atrakcyjnym designem, wygląd urządzenia może zaburzyć spójną aranżację łazienki. Pralka obudowana meblami jest sposobem na to, by to dość spore urządzenie nie rzucało się w oczy – wówczas możliwe jest zachowanie jednolitego wystroju oraz harmonii we wnętrzu. Rozwiązanie sprawdzi się szczególnie w łazienkach o małym metrażu, ponieważ stworzy nowe możliwości wykorzystania niewielkiej przestrzeni.

Zabudowa pralki – o czym należy pamiętać?

Niezależnie od sposobu zabudowy pralki musisz pamiętać o kilku ważnych aspektach.

Lokalizacja pralki musi znajdować się jak najbliżej gniazdka elektrycznego, punktu poboru wody oraz odpływu do kanalizacji. Jeśli planujesz umieścić urządzenie w zupełnie innej części łazienki, konieczny może okazać się remont, który zmodyfikuje instalację w pomieszczeniu. Pralki podczas pracy wibrują, co może powodować niewielkie przesuwanie i obijanie się urządzenia – warto o tym pamiętać, planując aranżację z pralką w zabudowie. By uniknąć obtarć blatu czy mebli, uwzględnij pozostawienie kilku centymetrów luzu warunkującego prawidłowe działanie pralki (minimum 2–3 cm po bokach i nawet 10 cm z tyłu). Dopasuj rodzaj zabudowy do możliwości pomieszczenia – to decyzja na lata, dlatego warto mieć na uwadze komfort użytkowania. W małej łazience umieszczenie pralki w dwuskrzydłowej, otwieranej szafce może okazać się problematyczne ze względu na ograniczoną ilość miejsca i konieczność otwierania drzwiczek. Planując zabudowę łazienki, należy uwzględnić łatwy dostęp do sprzętu AGD, nie tylko w trakcie użytkowania. Mowa o ewentualnej awarii. Urządzenie powinno swobodnie wysuwać się spod blatu lub szafki, bez konieczności demontażu mebli.

Jaką pralkę do zabudowy wybrać?

Każdą pralkę można zabudować, o ile zrobi się to w sposób zapewniający jej prawidłowe funkcjonowanie. Zwykle jednak mamy ograniczone miejsce i zależy nam na jego maksymalnym wykorzystaniu. Wówczas najlepszym wyborem będzie pralka specjalnie przeznaczona do zabudowy.

Pralka do zabudowy – co wyróżnia urządzenie?

Pralka do zabudowy nie potrzebuje tyle przestrzeni wentylacyjnej, ile tradycyjny model wolnostojący. Dzięki temu możliwe jest maksymalne wykorzystanie miejsca w łazience. Urządzenia przeznaczone do zabudowy są także trochę niższe, co umożliwia umiejscowienie sprzętu pod blatem i stworzenie estetycznego ciągu szafek.

Na rynku dostępne są różne modele pralek do zabudowy. Wśród nich znajdują się urządzenia przeznaczone wyłącznie pod blat łazienkowy oraz te do pełnej zabudowy. W drugim przypadku istnieje możliwość dokupienia specjalnych zawiasów służących do zamocowania drzwiczek szafki.

Wybór pralki – istotne parametry

Oprócz gabarytów warto zwrócić uwagę na parametry techniczne urządzenia:

Klasa energetyczna . Modele najwyższej klasy A++ lub A+++ są wyjątkowo energooszczędne. To kluczowa cecha dla domowego budżetu i środowiska.

. Modele najwyższej klasy A++ lub A+++ są wyjątkowo energooszczędne. To kluczowa cecha dla domowego budżetu i środowiska. Maksymalna prędkość wirowania . Prędkość obrotowa bębna na poziomie 1200–1400 obrotów na minutę sprawia, że ubrania schną niemal błyskawicznie.

. Prędkość obrotowa bębna na poziomie 1200–1400 obrotów na minutę sprawia, że ubrania schną niemal błyskawicznie. Maksymalny wsad . Im więcej domowników, tym większe zapotrzebowanie. Warto mieć na uwadze, że nowoczesne pralki automatycznie ważą wsad i dostosowują ilość detergentu oraz wody do cyklu prania.

. Im więcej domowników, tym większe zapotrzebowanie. Warto mieć na uwadze, że nowoczesne pralki automatycznie ważą wsad i dostosowują ilość detergentu oraz wody do cyklu prania. Innowacyjne rozwiązania. Nowoczesne technologie sprawiają, że obsługa jest wyjątkowo prosta, a pranie o wiele efektywniejsze. Zwróć uwagę na opcje takie jak: opóźniony start, zapamiętywanie ustawień, nowoczesny silnik inwerterowy, grzałka ceramiczna, inteligentna diagnostyka, czy blokada rodzicielska.

Wykorzystaj potencjał swojej łazienki i postaw na sprzęt AGD w obudowie meblowej! Poszukujesz zaawansowanych technologicznie rozwiązań w konkurencyjnej cenie? Sprawdź pralki do zabudowy dostępne w sklepie internetowym MediaMarkt.pl! Wśród oferowanych modeli znajdziesz sprzęt, dopasowany nie tylko do aranżacji łazienki, ale także do codziennych potrzeb całej rodziny!