Zainspiruj się Avril Lavigne i na nowo odkryj bojówki damskie! Jak nosimy je w 2023 roku?

Bojówki damskie rekwizytem przeszłości

W 2002 roku Avril Lavigne wydała płytę „Let Go”. Dla jednych jej przeboje to ścieżka dźwiękowa dzieciństwa lub młodości, dla innych – to już retro. Nieważne jednak, do której grupy się zaliczasz. W tym sezonie najważniejsze trendy zabierają nas w modową wycieczkę do tych czasów. Przypomnij sobie dawne brzmienia, dodaj do tego nowoczesną energię i zainspiruj się najmodniejszym stylem 2023 roku!

Jak wyglądała typowa stylówka z bojówkami damskimi?

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów ówczesnego stylu Avril Lavigne – a za nią całego pokolenia nastolatek – były spodnie bojówki. Nosiła model z bardzo szerokimi nogawkami, zestawiony na ogół z obcisłymi topami. Długie, wyprostowane włosy i błyszczyk na ustach – oto ikona początku XXI wieku! Po dwudziestu latach niektóre z tych modowych rozwiązań wracają, a największe triumfy święcą właśnie damskie spodnie bojówki. Czym się charakteryzują i jakie modele są modne dzisiaj?

Bojówki damskie dawniej i dziś

Bojówki damskie to wygodne spodnie o nieco militarnym sznycie. Nieodłącznym elementem są duże kieszenie po bokach nogawek na wysokości kolan. W 2002 roku nosiło się fasony z bardzo szerokimi nogawkami; obecnie nogawki nie są aż tak szerokie, ale nadal są dość luźne. Modową nowością jest też różnorodność wariantów tego fasonu. Dawniej spodnie tego typu kojarzyły się raczej z jednym outfitem, ale obecnie możesz znaleźć bojówki w odsłonach, które stylistycznie mogą Cię naprawdę zaskoczyć. Z pewnością wybierzesz coś dla siebie!

Bojówki damskie w klasycznej odsłonie

Damskie bojówki możesz nosić na wiele sposobów. Najmocniej do stylu Avril nawiązują materiałowe bojówki w ciemnych kolorach. Dodatkowym mrugnięciem oka do fanów tamtych czasów może być deseń, np. jednostronny, asymetryczny nadruk w kwiaty – detal również bardzo charakterystyczny dla ówczesnej mody. Innymi specyficznymi elementami ozdobnymi są metalowe kółka i eyelety, np. mniejsze przy suwakach albo duże zamiast sprzączki paska. Takie „smaczki” niedostrzegalnie budują całą stylówkę i pokażą, że znasz szerszy kontekst trendów, z których korzystasz!