Zainwestuj w nietypowe gadżety reklamowe

Gadżety reklamowe — jak je dobierać?

Gadżet wręczany klientowi albo potencjalnemu klientowi ma pomóc osiągnąć kilka celów jednocześnie. Przede wszystkim ma przyciągać uwagę klientów, budować rozpoznawalność marki, przypominać o niej, budować dobre skojarzenia z firmą, marką, produktem czy konkretną usługą. Gadżety (różnego rodzaju i o różnej wartości) wręcza się zarówno klientom, jak i partnerom biznesowym, współpracownikom. Gadżet w formie prezentu to upominek i przypomnienie o marce w jednym.

Gadżety reklamowe tworzą jednak bardzo niejednorodną kategorię. Znajdziesz tutaj zarówno smycze do kluczy, długopisy, notesy, kubki, jak i drogą porcelanę, zegarki czy inne mniej oczywiste rozwiązania. Nietypowe gadżety są coraz bardziej pożądanym towarem. Marki nie muszą ograniczać się to typowych rozwiązań, a notesy i długopisy z logo firmy już na mało kim robią wrażenie. Marketingowcy szukają więc gadżetów nieoczywistych, które pomogą się wyróżnić. Produktów, które skutecznie będą przypominać o marce i budować u klientów pozytywne z nią skojarzenia.

Z pewnością gadżety warto dobierać z myślą o klientach — ich specyfice, wieku, prowadzonym trybie życia. Oczywiście nie każda marka ma te persony bardzo precyzyjnie oznaczone. W takim przypadku warto zastanowić się, czy dla klienta kluczowa jest bardziej funkcjonalność, ciekawa estetyka czy może wartość upominku. Nietypowe gadżety reklamowe mogą oznaczać ciekawe, ale stosunkowo tanie akcesoria kuchenne, mogę oznaczać również małe przenośne głośniki, jak i kubki termiczne czy powerbanki. Możliwości jest naprawdę wiele. Warto się jednak zastanowić, co przez taką reklamę chce się osiągnąć.

Logo firmy to za mało

Nietypowe gadżety reklamowe mogą oznaczać bardzo różne rzeczy. Wybierając konkretne rozwiązanie, warto zastanowić się nad związkiem konkretnego upominku z firmą, marką, jej klientem, produktem, usługą, wydarzeniem, na którym jest rozdawany klientom. Nietypowe gadżety są świetnym rozwiązaniem, pod warunkiem jednak, że zamawiane są "po coś". Logo firmy na ciekawym kubku do filtrowania wody to za mało, aby móc wykorzystać cały potencjał tego gadżetu.

Butelka do filtrowania wody może być genialnym gadżetem, ale zastanów się:

czy nie możesz jej podarować, jednocześnie komunikując swoje zaangażowanie w działania na rzecz środowiska,

czy jej wysyłka lub podarowanie klientom nie może zostać połączone z komunikatem o nowych ekologicznych działaniach firmy/marki/wprowadzeniu produktu lub usługi eko,

butelki nie można podarować na początku wakacji, łącząc ten gadżet z komunikacją dotycząca troski o siebie, budowania dobrych nawyków, potrzeby odpowiedniego nawodnienia.

Pomysłów na to, jak obudować wysyłkę gadżetów, także tych nietypowych, może być bardzo wiele. Warto o tym pomyśleć, bo sam nietypowy gadżet nie zrobi wszystkiego za ciebie. Oczywiście zwróci on uwagę osoby, która go otrzyma. Pytanie jednak, jak długo konkretne produkty będą się kojarzyć z daną marką. Dlatego przy wysyłce gadżetów tak ważna jest historia i komunikacja z klientem, partnerem biznesowym, współpracownikiem.

Nietypowe gadżety — czyli jakie?

Już wiemy, że produkty, które chcemy podarować naszym klientom, powinny być jakoś połączone z tym, co i jak robimy jako firma. Nie chodzi tutaj o to, że muszą się one bezpośrednio odnosić do prowadzonej działalności, ale w sposobie komunikacji warto je połączyć z marką. Wśród nietypowych gadżetów, których zakup naprawdę warto rozważyć, są:

butelki filtrujące wodę — budują skojarzenia związane z troską o zdrowie, o środowisko, świadome organiczanie plastiku itp.

kubki termiczne — bardzo użyteczne, funkcjonalne, kojarzą się z troską o drugą osobę (kto nie marzy rano w samochodzie o gorącej kawie),

dzbanki na herbatę, kawę, filiżanki, kubki — kojarzące się z troską, chwilą dla siebie, relaksem, zatrzymaniem się w biegu,

powerbanki — elektronika, która zawsze się przydaje, świetny pomysł na prezent dla klientów żyjących w permanentnym biegu,

słuchawki — świetny pomysł dla biegaczy, miłośników dźwięków, słuchaczy audiobooków,

mobilne głośniki — kojarzące się zarówno z imprezą, jak i funkcjonalnym wykorzystaniem podczas zawodowego szkolenia.

Dlaczego warto zainwestować w nietypowe gadżety reklamowe?

W nietypowe gadżety reklamowe warto zainwestować przede wszystkim po to, by położyć akcenty w komunikacji marki na te elementy, które są dla Ciebie ważne. Po to, by zwrócić uwagę klienta nie tylko na markę, ale i na reprezentowane przez nią wartości. By dać się zapamiętać i budować silniejszą więź z klientem. Na nietypowy gadżet trzeba także mieć pomysł. Dobra komunikacja plus nietypowy upominek mogą zdziałać naprawdę wiele.