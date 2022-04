Zajęcia dla dzieci - jak wybrać?

Tutaj też z pomocą przyjdzie wyobraźnia i fantazja, tyle że dorosłych. W rękach rodziców jest znalezienie tego, co interesuje dzieci, a potem odszukanie odpowiednich warsztatów czy zajęć. Na szczęście oferta dziś jest niezwykle bogata.

Kreatywne zabawy w domu - od czego zacząć?

Jeśli mamy czas i dość energii, żeby samemu stanąć w roli organizatora domowej rozrywki, warto abyśmy skorzystali z doświadczenia innych rodziców, czy pedagogów. Domowe zabawy mogą być przyjemne i pouczające, jeśli odpowiednio je zaplanujemy. Dziecięca ciekawość świata jest nieograniczona, a my możemy ją delikatnie nakierowywać. Domowy teatrzyk, popołudnie z puzzlami, kalambury - to ciekawe zajęcia które rozwijają umysł i budują więź z rodzicami czy rodzeństwem.

Bawiąc się razem z dzieckiem najłatwiej będzie nam wyczuć jego zainteresowania i pokierować w kierunku ich rozwoju. Dziecko, które chętnie rysuje może skorzystać na kursie rysunku, a takie które lubi śpiewać z pewnością dobrze bawiłoby się na zajęciach artystycznych. To oczywiste, że rodzice nie będą w stanie specjalizować się we wszystkim - tutaj natomiast z odsieczą przychodzi oferta edukacyjna.

Zajęcia ogólnorozwojowe w grupach - co dają?

Przedszkola, domy kultury, prywatne firmy organizują często grupowe zajęcia dla najmłodszych, najczęściej sprofilowane pod kątem ogólnego rozwoju dzieci. Rodzice mogą uczestniczyć w nich i podglądać postępy dzieci, lub w zależności od wieku powierzać najmłodszych pod opiekę instruktorów. Dużą zaletą takiego rodzaju zajęć jest możliwość rozwijania umiejętności społecznych podczas wspólnej zabawy - to niezwykle ważne dla dzieci, aby uczyły się życia w społeczeństwie od samego początku. Idąc na tor przeszkód z rówieśnikami malec uczy się także współzawodnictwa i współpracy, a przy tym wszystkim jest to ciągle świetna zabawa.

Zajęcia grupowe pomagają także umuzykalniać dzieci, rozwijać ich sprawność fizyczną oraz są najczęściej prowadzone w przypadku lekcji języków obcych. Minusem takich form spędzania czasu jest konieczność dojazdu do ośrodka, a także mały wybór zajęć w mniejszych miejscowościach. Często w korzystaniu z aktywności przeszkadza także zbyt duża liczba uczestników.

Pewnym wariantem tego typu zajęć są półkolonie, organizowane najczęściej podczas ferii, które umożliwiają dzieciom rozwijanie kreatywności blisko domu, a rodzicom dają pewność tego, co się dzieje z ich pociechami.

Kursy online dla dzieci - nowoczesna alternatywa

Jeśli sprawdziliśmy ofertę zajęć w najbliższej okolicy, i okazało się że najbliższe zajęcia z hiszpańskiego odbywają się 30 km od nas, warto rozejrzeć się po sieci internetowej. W dzisiejszych czasach pracujemy i uczymy się online, jest też bogata oferta zajęć dla dzieci. Mowa tu oczywiście o edukacyjnych formach, a nie o zostawieniu dziecka sam na sam z tabletem.

Dziecko może rozwijać umiejętność logicznego myślenia na zajęciach szachowych online, uczyć się programowania (poprzez zabawę), czy spełniać marzenie o nauce gry na gitarze - także nie wychodząc z domu. Taka forma nauki rozwija samodzielność, systematyczność i daje wiele satysfakcji. Ma jednocześnie tę przewagę nad nauką w stacjonarnej placówce, że nie wymaga kosztownych dojazdów.

Zajęcia dodatkowe prowadzone drogą elektroniczną to często warsztaty, podczas których obserwować można różne eksperymenty. Dają dzieciom dużą interaktywność, możliwość zadawania pytań i współuczestniczenia. Dodatkowo, trenerzy najczęściej zapewniają dodatkowe materiały, zadania czy ćwiczenia które pomogą utrwalić wiedzę uzyskaną podczas zajęć.

Do wyboru mamy albo wcześniej nagrane filmy, albo zajęcia prowadzone na żywo. Korzystając z bogatej oferty szkół online wybrać można praktycznie dowolny temat zajęć, spełniając tym samym dziecięce marzenia. Zdobywanie nowych umiejętności jest w ten sposób o wiele prostsze, niż tradycyjną metodą.

Jak wybrać dobre zajęcia online?

Przede wszystkim warto sprawdzić opinie o danej szkole czy zajęciach. W Internecie mamy do wyboru o wiele więcej miejsc, niż kilka lokalnych placówek. Mamy też niespotykaną możliwość poszukania wypowiedzi rodziców dotychczasowych uczniów, co daje nam pogląd o poziomie edukacji. Często szkoły internetowe dają pierwszą lekcję gratis, dzięki czemu możemy się przekonać czy nam (i naszemu dziecku) odpowiada chociażby sposób prowadzenia zajęć.

Lekcje online mają kilka wspólnych elementów z tradycyjnymi: przede wszystkim przez cały czas trwania zajęć należy skupić się na zajęciach, w innym przypadku może być ciężko z postępami. Co prawda z tabletem czy telefonem można uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca, dobrze jednak zapewnić sobie spokojny i cichy kąt. To szczególnie istotne dla dzieci w wieku szkolnym, które często spędzają czas przed telefonem jako dystraktorem - muszą przyzwyczaić się do tego, że podczas zajęć trzeba być uważnym.

Podczas internetowego spotkania z instruktorem można bardzo często zadawać pytania, co ośmiela dzieci, które podczas tradycyjnych zajęć wstydzą się to robić. Co najważniejsze, zainteresowanie dziecka konkretnym tematem można rozwijać zapisując je na kolejne zajęcia - instruktorzy przekażą też wskazówki dotyczące tego, gdzie szukać dalszych treści.

Co będzie najlepsze dla mojego dziecka?

Rozsądnym wydaje się być łączenie wszystkich powyższych metod spędzania czasu w odpowiednich dla nas proporcjach. Dziecko może uczestniczyć w zajęciach tanecznych w lokalnej szkole, uczyć się programowania po hiszpańsku przez Internet, a w weekendy w domowym teatrzyku wystawiać przedstawienia - i zaspokajać swoją wyobraźnię na różne sposoby. Warto słuchać swojego dziecka i obserwować jego potrzeby, bo to właśnie stąd będziemy najlepiej wiedzieli co wybrać.