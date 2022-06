Zalety domów szkieletowych. Sprawdź i wybierz swój projekt!

Własny dom to marzenie wielu Polaków. Niestety, aby je spełnić, pokonać dziś trzeba wiele wyzwań. Największym jest rosnący koszt budowy i duża zmienność cen. Coraz trudniej także o wykwalifikowaną ekipę budowlaną i wykonawczą, a na dobrych fachowców czeka się nawet kilkanaście miesięcy. Doskwierają braki materiałów budowlanych. Wielu przyszłych inwestorów zniechęca także perspektywa stałego dozoru budowy i kontrolowania oraz koordynowania prac wielu różnych ekip.

Odpowiedzią na te trudności są domy pod klucz. Firma Danwood oferuje kompleksową budowę i wykończenie domu szkieletowego, który jest równie trwały jak dom murowany, a przy tym nowoczesny, solidny, ekologiczny, tani w budowie i późniejszej eksploatacji.

Technologia prefabrykacji pozwala na postawienie domów gotowych do zamieszkania w ciągu dwóch lub trzech miesięcy! Co warto wiedzieć o tym rozwiązaniu?

Czym jest dom szkieletowy?

Domy szkieletowe, które oferuje Danwood, to budynki stawiane w technologii szkieletu drewnianego ciężkiego. Podstawą konstrukcji jest drewniany szkielet, który powstaje z zaimpregnowanego drewna konstrukcyjnego. Do tego dochodzą kolejne warstwy, dzięki którym dom jest całkowicie szczelny, energooszczędny i pozbawiony mostków termicznych.

Ściany zewnętrzne domu szkieletowego od firmy Danwood mają współczynnik U na poziomie 0,12 W/(m2K) – dom spełnia więc wszystkie standardy nowoczesnego budownictwa energooszczędnego. W skład 30-centymetrowej izolacji termicznej, która w pełni zabezpiecza dom przed zimnem i przegrzaniem, wchodzi między innymi styropian, drewnopochodna płyta bezformaldehydowa, wełna mineralna oraz paraizolacja z folii PE, dzięki czemu dom jest w 100% szczelny, co wpływa na jego energooszczędność i niższe rachunki za ciepło.

Domy szkieletowe Danwood powstają w technologii prefabrykacji. Prefabrykacja ścian, stropów czy dachów (czyli wykonywanie ich w nowoczesnej fabryce, a nie na budowie) gwarantuje znacznie krótszy czas powstawania domu.

Budowa domu pod klucz trwa zwykle od 8 do 12 tygodni, zamiast kilkunastu miesięcy czy nawet kilku lat (gdy budujesz systemem gospodarczym). Sam szkielet powstaje do 48 godzin!

Co to znaczy? Że od momenty, kiedy ciężarówki Danwood przywiozą na Twoją działkę budowlaną pierwsze moduły, do wprowadzenia się do gotowego domu mija najwyżej kilka miesięcy!

Co więcej, prefabrykacja podnosi też jakość wykonania poszczególnych elementów (są drobiazgowo kontrolowane na każdym etapie), pozwala uniezależnić się od warunków pogodowych (dom można wznosić nawet zimą) oraz znacznie zmniejsza koszty budowy. Cały proces budowy przebiega dokładnie z zaplanowanym harmonogramem i z gwarancją braku dodatkowych kosztów.

Dlaczego warto kupić dom o konstrukcji szkieletowej?

Domy szkieletowe to wyjątkowo popularne rozwiązanie na zachodzie Europy oraz w krajach skandynawskich. Także w Polsce spotykamy budynki stawiane w tej technologii coraz częściej. Z fabryk Danwood co tydzień wyjeżdża nawet 30 takich domów! Skąd tak duża popularność drewnianych domów szkieletowych?

O 30% niższy koszt budowy dzięki mniejszej wadze budynku i mniejszej ilości zastosowanych materiałów.

Dom szkieletowy jest lżejszy niż dom murowany, można go więc stawiać na mniej stabilnych glebach bez konieczności wykonywania głębokich fundamentów.

Dom jest ekologiczny i zdrowy dla mieszkańców dzięki temu, że powstaje z drewna oraz z materiałów wysokiej jakości.

Budowa domu szkieletowego oznacza, że w przyszłości masz pewność zdecydowanie niższych kosztów jego utrzymania, zwłaszcza energii i ciepła – Danwood stawia na nowoczesne technologie takie jak pompy ciepła i fotowoltaika.

Zalety zlecenia budowy domu szkieletowego pod klucz

Dlaczego warto zlecić budowę domu pod klucz zamiast prowadzić prace budowlane i wykańczać wnętrza samodzielnie? Standard pod klucz oszczędza czas potrzebny na poszukiwanie ekipy budowlanej i wykończeniowej oraz samodzielny zakup materiałów. Wszystkie prace realizuje jeden sprawdzony wykonawca. Masz więc gwarancję, że poszczególne etapy będą przeprowadzone solidnie i terminowo.

Co więcej, decydując się na budowę pod klucz, masz do wyboru nie tylko gotowe projekty domów, ale także projekty wnętrz – oznacza to, że nie musisz już zatrudniać oddzielnie projektanta wnętrz.

Dom pod klucz jest wykończony z zewnątrz, ma wszystkie instalacje wewnętrzne, pomalowane ściany i podłogi z ułożonymi płytkami czy panelami. W łazienkach zamontowane są urządzenia sanitarne i armatura. Wystarczy tylko wnieść meble i można się wprowadzać!

Etapy budowy domu pod klucz

Produkcja poszczególnych elementów domu w nowoczesnym zakładzie Danwood. Transport prefabrykatów na działkę inwestora. Etap zero – przygotowanie płyty fundamentowej. Budowa drewnianego szkieletu, na który składają się m.in. ściany zewnętrzne i wewnętrzne, strop, dach. Montaż poszycia ścian, połaci dachu i jego pokrycia, obróbka blacharska, montaż rynien, kominów, parapetów. Montaż instalacji. Wykończenie domu szkieletowego. Odbiór domu przez inwestora

Gdzie znaleźć projekty domów szkieletowych?

Firma Danwood oferuje gotowe projekty domów drewnianych szkieletowych w standardzie pod klucz i deweloperskim. Klient ma do wyboru ponad 100 różnych projektów domów: parterowych i z poddaszem, półtorakondygnacyjnych oraz dwukondygnacyjnych, w metrażu już od około 80 m2 do ponad 200 m2. W zależności od wyboru odpowiedniego pakietu domy można dostosowywać do potrzeb indywidualnych.

Zlecając budowę pod klucz masz pewność, że otrzymasz dom o najwyższym standardzie wykonania, realizowany od początku do końca przez doświadczoną ekipę, tani w budowie i w eksploatacji oraz wyróżniający się nowoczesnym wyglądem!