Zalety organizowania konferencji w kompleksie konferencyjno-wypoczynkowym

Główne zalety organizacji takiej konferencji

Decydując się na organizację konferencji w kompleksie konferencyjno-wypoczynkowym dysponujemy szerokim zapleczem gastronomicznym czy noclegowym. W przypadku wielodniowych konferencji nie musimy dodatkowo martwić się o kwestię zakwaterowania naszych gości w pokojach czy odpowiednie zaplecze kulinarne. Oferta śniadaniowa, przerwy kawowe, lunche i kolacje, hotel przygotuje dla nas odpowiednią ofertę, skrojoną na miarę naszych potrzeb. Hotel konferencyjny to gwarancja jakościowych usług o najwyższym standardzie. Komfortowo wyposażone pokoje, będą doskonałym miejscem wieczornego relaksu, dodatkowym udogodnieniem będzie przestronny parking, którego lokalizacja pozwoli zaparkować auta bezpośrednio przed budynkiem hotelu.

Zróżnicowane sale konferencyjne

Nieocenioną zaletą kompleksu konferencyjno-wypoczynkowego będzie odpowiednio duży wybór sal o zróżnicowanej powierzchni. Przestronne sale konferencyjne z eleganckim wnętrzem to gwarancja udanego eventu. W ofercie hotelu znajdziemy zarówno wystawne przestrzenie, jak i bardziej kameralne pomieszczenia, świetnie sprawdzające się podczas spotkań w węższym gronie. Odpowiednie wyposażenie sal i doskonała aranżacja będą sprzyjały twórczemu myśleniu i kreatywności. Warsztaty, zróżnicowane prelekcje, szkolenia oraz wykłady, kompleks konferencyjno-wypoczynkowy to miejsce, któremu mogą Państwo zaufać podczas organizowania ważnych eventów.

Konferencje w hotelu Grand Chotowa

GRAND Chotowa Hotel*** SPA & Resort to odpowiednie miejsce na konferencje, szkolenia czy spotkania biznesowe. Ten kompleks konferencyjno-wypoczynkowy jest miejscem, w którym zorganizujemy wydarzenie w pełni dostosowane do naszych potrzeb. Profesjonalna oprawa audiowizualna, wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz wyjątkowy program artystyczny to niewątpliwe zalety, dzięki którym zorganizujecie niezapomnianą konferencję. Hotel Chotowa dysponuje czterema salami konferencyjnymi, spośród których największa jest w stanie zmieścić do siedmiuset osób. Kompleks konferencyjno-wypoczynkowy to miejsce, któremu możecie powierzyć także merytoryczną stronę organizacji konferencji, bez obawy o program samego eventu. Na stronie hotelu https://grandchotowa.pl/resort/o-hotelu/ możesz dokładniej zapoznać się z ofertą.

Grand Chotowa to hotel, którego główną zaletą jest szykowny wystrój oraz profesjonalizm, z jakich podchodzimy do naszych klientów. Kompleks konferencyjno-wypoczynkowy mieści się w cichym i spokojnym miejscu, które sprzyja twórczej atmosferze. Leżące nieopodal hotelu jezioro oraz jego okolice, oferują możliwość spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu. Pokoje, w których kwaterujemy naszych gości, spełnią oczekiwania nawet tych najbardziej wymagających. Obsługa hotelu stawia gościnność na pierwszym miejscu, troszcząc się o komfort każdego z naszych gości. Każdy z pokoi wyposażony jest w osobną łazienkę, telewizor oraz telefon. Do dyspozycji gości pozostaje też niezawodne łącze internetowe. Hotel Chotowa to odpowiednie miejsce na twoją konferencję.