Zalety pozycjonowania stron

Na czym polega pozycjonowanie stron?

Pozycjonowanie stron internetowych to od wielu lat jedna z podstaw marketingu w sieci. Gdy jako użytkownicy wpisujemy do wyszukiwarki frazę, oczekujemy, że silnik zwróci nam wyniki najlepiej pasujące do danego zapytania. Zasada ta sprawdza się niezależnie od rodzaju treści, którą chcemy znaleźć. Najnowszy model sportowych butów w niskiej cenie, specjalistyczne szkolenie, usługa tłumaczeniowa czy artykuł wyczerpująco opisujący wydarzenie historyczne - nieważne, czego szukamy, finalnie liczy się szybkość wyszukiwania i trafność efektów.

Google, Bing i inne wyszukiwarki korzystają z zaawansowanych algorytmów, które oceniają strony na podstawie kilkuset parametrów. Zajmują się tym tak zwane boty sieciowe (web crawlers) - specjalne programy oddelegowane do skanowania zasobów. Nieustanna analiza skutkuje powstaniem rankingu - dzięki niemu konkretna fraza wpisywana do silnika zwraca nam listę stron uszeregowanych w odpowiedniej kolejności.

Wyszukiwarki analizują dwie rozbudowane kwestie - pierwsza powiązana jest z samą stroną, jej technikaliami i treścią (on-site SEO), a druga z linkami, które do niej prowadzą (off-site SEO).

On-site SEO

Tę dziedzinę można podzielić na dwie kategorie:

Jakość i sposób przedstawienia contentu - treść na stronie ma ogromne znaczenie. Content powinien dogłębnie opisywać dany temat i oferować gruntowny opis prezentowanego zagadnienia - tak, by użytkownik znalazł to, czego szukał. Z tego powodu nacisk na jakość treści to warunek konieczny, by długoterminowo zaistnieć w SEO - internet pełny jest oczywiście witryn, które próbują eksploatować ten mechanizm i korzystają z półśrodków, jednak nie jest to metoda na długofalowe efekty. Oprócz samej długości tekstów na stronie i ich nasycenia słowami kluczowymi ważne jest również ich przedstawienie w formie przyjaznej dla użytkownika (a przy tym dla bota Google) - chodzi tu o podział na akapity czy umiejętne zastosowanie nagłówków. Z tego powodu w kontekście SEO przydaje się na przykład założenie bloga firmowego, który daje okazję do publikacji eksperckich treści, dobrze postrzeganych przez wyszukiwarki.

Techniczna optymalizacja strony - nikt nie lubi korzystać z witryn, które trudno się obsługuje. Wie o tym Google, dlatego strony analizowane są także pod kątem na przykład czasu wczytywania, responsywności (czyli zdolności do poprawnego wyświetlania na różnych urządzeniach i rozdzielczościach) czy odpowiedniej nawigacji. W dzisiejszych czasach użytkownicy korzystają z dziesiątek różnych typów urządzeń - pecetów, laptopów, tabletów czy smartfonów, a ruch mobilny “przeskoczył” już ruch desktopowy w liczbie sesji na zdecydowanej większości stron.

Off-site SEO

Kiedy natrafiamy na wartościową treść, często sami dzielimy się nią ze znajomymi. Na tej zasadzie opiera się mechanizm wyszukiwarki, zakładając, że content na wysokim poziomie (tj. trafiający w potrzeby użytkownika) sprawia, że na różnych stronach pojawiają się prowadzące do niego łącza. Im więcej linków, tym teoretycznie strona rankuje wyżej. Nie jest to jednak takie proste - pozycja strony zależy również od “siły” linkujących do niej witryn, dlatego wygenerowanie kilku czy nawet kilkuset małych blogów z łączem, ale bez treści i ruchu nie będzie miało zauważalnego wpływu na pozycję docelowej witryny

Ale dlaczego warto pozycjonować stronę?

Ponieważ pozycjonowanie sprawia, że zyskujesz klientów

Z wyszukiwarek sieciowych, takich jak Google czy Bing, korzysta w Polsce zdecydowana większość internautów - według różnych szacunków to nawet 90-95%. To ogromna rzesza potencjalnych klientów, a w wielu branżach kanał organic (czyli naturalny ruch z wyszukiwarek) stanowi podstawę generowania leadów i sprzedaży produktów. Klienci już tu są - pytanie, czy zaprosisz ich do siebie.

Ponieważ w długiej perspektywie pozycjonowanie to najtańszy kanał promocji strony

Dzisiejszy świat marketingu na pewnym etapie rozwoju firmy wymaga łączenia kanałów reklamowych, efektywnie splatając SEO, media społecznościowe, kanały PPC (takie jak Google Ads) i wiele innych opcji. Jeśli jednak wziąć pod uwagę perspektywę kilku lat, pozycjonowanie jest zdecydowanie najtańszym kanałem ze wszystkich wyżej wymienionych. Jego efekty utrzymują się przez długi czas w odróżnieniu od reklam PPC, w których zatrzymanie kampanii natychmiast “zeruje” wejścia na stronę. SEO to maraton, w którym dekoracja medalowa rozłożona jest w czasie i w zasadzie nigdy się nie kończy.

Ponieważ na stronę trafiają ludzie, którzy już wyrazili wstępne zainteresowanie

Stronę pozycjonuje się na konkretne słowa kluczowe. Oznacza to, że przy właściwym doborze fraz witrynę odwiedzą wyłącznie osoby, które z jakiegoś powodu wpisały do wyszukiwarki określone wyrazy - często dlatego, że szukają właśnie takiej firmy jak Twoja. Dzięki temu za pośrednictwem strony firma ma kontakt z potencjalnymi klientami, a najbardziej podstawowy odsiew dokonuje się sam.

Ponieważ konkurencja już tam jest

Nie ma cudów - użytkownicy cenią swój czas, dlatego niewiele osób zagląda na drugą stronę wyników wyszukiwania, a pierwsze 3 pozycje “zagarniają” dla siebie większość ruchu. Jeżeli nie powalczysz o pozycje w wyszukiwarce, oddasz pole konkurencji - rywale z całą pewnością już korzystają z SEO i czerpią z tego zyski.

Ponieważ strona na szczycie wyników wyszukiwania to wyznacznik cyfrowego prestiżu

Ostatni powód na liście jest powiązany ze wszystkimi pozostałymi, jednak dotyka SEO w nieco inny sposób. Topowe pozycje w wyszukiwarce oczywiście zwykle przekładają się na zwiększony ruch oraz sprzedaż. Gdzieś z tyłu stoi inny, mniej mierzalny aspekt - dzięki obecności na szczycie wyników marka cieszy się większą estymą, co bezspornie - choć pośrednio - pomaga firmie w biznesie.