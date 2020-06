Zalety pracy w IT. Praca zdalna, wysokie zarobki i inne profity.

Zalety pracy w IT

Branża IT rozwija się już od kilkudziesięciu lat, łącząc w sobie wszystkie elementy technologii informacyjnej. Jako dziedzina pośrednia pomiędzy informatyką a telekomunikacją, obejmuje zagadnienia związane z przetwarzaniem informacji. Oznacza to również, że praca w IT jest zróżnicowana i uwzględnia różne kwestie: począwszy od pisania specjalistycznych programów, przez tworzenie i obsługę baz danych po outsourcing.



Specyfiką wykonywania wielu zawodów w tej dziedzinie jest bezpośrednia praca przy komputerze z dostępem do Internetu. Stąd też informatyk czy programista nie musi nawet opuszczać domu, wiele etapów zadania realizując zdalnie. To jedna z wielu korzyści pracy w IT.



Inne jej zalety to między innymi:

nieporównywalnie lepsze warunki zatrudnienia w porównaniu z innymi branżami,

wysokie zarobki w IT oraz wiele dodatków pozapłacowych,

otwarta ścieżka kariery zawodowej z możliwością ciągłego samodoskonalenia oraz podnoszenia kwalifikacji,

dostęp do wielu atrakcyjnych szkleń, także międzynarodowych i na platformie e-learning,

kontakt z nowoczesnymi technologiami,

możliwość wykonywania pracy zdalnej czy tez pracy w charakterze freelancera,

często możliwość dopasowania grafiku pracy do potrzeb życia osobistego,

atrakcyjna, pozbawiona nudy i monotonii praca, urozmaicona codziennymi wyzwaniami,

indywidualny zakres obowiązków.

Praca programisty w firmie wiąże się też z możliwością współpracy z innymi osobami o podobnych predyspozycjach czy wykształceniu. Dzięki temu powstają więzi zawodowe oraz często zawiązują się również przyjaźnie, które są efektem dzielenia tego samego, specyficznego środowiska zawodowego. Atutem jest także zazwyczaj przyjazna atmosfera pracy w otoczeniu ludzi, którzy mówią tym samym językiem i dzielą podobne pasje.

Ciągły rozwój

Branża IT charakteryzuje się dużą dynamiką. Jest to wynikiem ciągłego wzrostu zapotrzebowania na nowe programy i technologie z pogranicza informatyki oraz telekomunikacji. Stąd też jest to dziedzina, w której praca stwarza niemal nieograniczone możliwości rozwoju. Dostęp do niezwykle bogatej oferty szkoleń pozwala nie tylko poznać popularne języki programowania.



W zasięgu każdego zainteresowanego praca w IT są kursy specjalistyczne przybliżające oprogramowanie konkretnych producentów, zasady zabezpieczania sieci, tworzenie i zarządzanie bazami danych, serwerami czy łączność bezprzewodową. Ogromny zakres możliwości doszkalania się to również okazja do przekwalifikowania. Jeśli praca programisty Cię nudzi, dysponując wiedzą bazową po ukończeniu kilku kursów, możesz zmienić zakres swoich kompetencji.



Szybkie przekwalifikowanie się to również rodzaj zabezpieczenia przed utratą pracy, jeśli firma ulegnie restrukturyzacji lub likwidacji. Ponadto zyskujesz też dostęp do kursów zagranicznych, atrakcyjnych wyjazdów oraz pracy w firmach na terenie Unii Europejskiej.

Praca zdalna

Specyfiką branży IT jest możliwość wykonywania wielu typów zadań w formie pracy zdalnej. Znając popularne języki programowania, możesz we własnym zakresie pisać specjalistyczne programy zarówno na zlecenie, jak i usługowo – we własnym zakresie. Dla wielu osób praca zdalna jest bardzo dużym atutem. Pozwala na ustabilizowanie własnego życia prywatnego i pogodzenie go z życiem zawodowym. Do zalet pracy zdalnej zaliczają się: