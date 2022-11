Zamrażarka szufladowa czy skrzyniowa - to pierwsze pytanie, jakie musimy sobie zadań, wybierając zamrażarkę do domu. To dwa typy wolnostojących zamrażalników, które różnią się od siebie przede wszystkim wyglądem, ale też sposobem przechowywania żywności. Poznaj cechy charakterystyczne obu rozwiązań, by porównać ich atrybuty i wybrać najlepszą opcję dla siebie.

Zamrażarka skrzyniowa - czym się charakteryzuje?

Jak sama nazwa wksazuje tego typu zamrażarka przypomina skrzynię. Jej charakterystycznym elementem jest odwierana do góry pokrywa. Zamrażarka skrzyniowa doskonale sprawdza się do przechowywania większej liczby produktów tego samego rodzaju. Dlaczego? Z reguły ma wyłącznie jedną, dużą komorę, dlatego trudno w niej o segregację, a niekiedy i o szybkie znalezienie potrzebnych produktów, szczególnie tych o mniejszych rozmiarach. By ułatwić nam to zadanie, niektóre duże zamrażarki skrzyniowe wyposażane są w dodatkowe kosze, w których możemy przechowywać drobne mrożonki. Zamrazarki skrzyniowe wybierane są najczęściej do większych kuchni lub też ustawiane w garażach lub pomieszczeniach gospodarczych. Doskonale sprawdzają się w większych gospodarstwach domowych, ale nie tylko. Wszystko bowiem zależy od pojemności urządzenia.