Zanim oddasz sprzęt - usuń z niego dane!

Jak usuniesz dane? Masz kilka możliwości.

Zanim podejmiesz decyzję o oddaniu sprzętu lub jego utylizacji, wyczyść z niego dane - dokładnie! Niezastosowanie się do tych zaleceń, może wiązać się z licznymi karami, pozwami i sprawami w sądzie, które mogą doprowadzić każdą firmę do bankructwa lub pozbawić ją zaufania publicznego. Co summa summarum będzie oznaczać to samo, czyli koniec dla każdej firmy. W jaki sposób możesz usunąć dane? Masz na to kilka rozwiązań, a jednym z nich jest oddanie urządzeń do firmy specjalizującej się w profesjonalnym usuwanie danych. Dlaczego warto wysłać sprzęt do specjalisty?

Wyślij sprzęt do specjalisty: Istnieje wiele firm, które bezpiecznie usuwają dane z różnych urządzeń i typów nośników. Firmy te chętnie zniszczą lub nadpiszą dane w Twoim imieniu.

Zalety: Firma specjalizująca się w usuwaniu danych może być w stanie je także przywrócić, ponownie wykorzystać, a urządzenie poddać recyklingowi.

Wady: Będziesz musiał sprawdzić, jak firma usuwa dane, aby mieć pewność, że zostały bezpiecznie usunięte. Jeśli to możliwe, przed wysłaniem urządzenia do specjalistycznej firmy należy wykonać inną bezpieczną metodę usuwania danych lub przynajmniej „przywrócić ustawienia fabryczne”.

Przywróć ustawienia fabryczne: Wiele urządzeń oferuje funkcję „Przywracania ustawień fabrycznych”. Funkcja ta przywróci urządzenie do stanu, w jakim je kupiłeś.

Zalety: Może być użyteczna e urządzeniach, które nie mają wymiennych lub dostępnych w inny sposób nośników pamięci.

Wady: Ta metoda polega na tym, że producent urządzenia wdrożył etap bezpiecznego czyszczenia w procesie przywracania ustawień fabrycznych. Należy skontaktować się z producentem urządzenia, aby ustalić, czy jest to wystarczająco bezpieczne.

Bezpieczne oprogramowanie do usuwania danych: Wiąże się to z użyciem oprogramowania do nadpisywania danych (raz lub więcej razy).

Zalety: Jest to prosty i tani sposób na pozbycie się danych. Nośnik można ponownie wykorzystać po zakończeniu nadpisywania.

Wady: Wielokrotne nadpisywanie dużych dysków może zająć trochę czasu. Sposób jest nieskuteczny na niektórych nośnikach danych, takich jak płyty CD jednokrotnego zapisu. Wyjęcie nośnika z urządzenia może być trudne lub niemożliwe.

Formatowanie danych: Formatowanie nośnika odtwarza struktury danych i system plików.

Zalety: Pełny format może być używany w połączeniu z nadpisywaniem, aby zapewnić dodatkową pewność, że danych nie można odzyskać.

Wady: Ponowne formatowanie nie wystarcza do bezpiecznego usunięcia danych, ponieważ dane można łatwo odzyskać za pomocą bezpłatnego oprogramowania.