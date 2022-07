Zarabianie na promocjach – jak robić to dobrze?

Promocje bankowe

Na pewno jednym z lepszych sposobów jest korzystanie z promocji bankowych. Na czym one polegają? Przede wszystkim na założeniu konta w danym banku. Zazwyczaj schemat wygląda dość podobnie. Zakładamy konto w banku X, a następnie spełniamy proste warunki, na przykład wpłacenie 1000 zł na konto. Po ustalonym czasie otrzymujemy premię. Przeważnie jest to około kilkuset złotych. Następnie możemy korzystać z naszego konta lub… zamknąć je, wcześniej przelewając zarobione pieniądze na nasze główne konto.

Niektórzy w ten sposób zarabiają naprawdę duże pieniądze. Nie jest to szczególnie angażujące zajęcie, a pozwala otrzymać spore pieniądze. Są osoby, które uważnie śledzą wszystkie tego typu promocje i biorą udział w każdej z nich. W ten sposób w ciągu roku zarabiają nawet kilka tysięcy złotych.

Takie bonusy często dotyczą kont osobistych, jednak czasem banki tworzą je również dla kont firmowych lub kart kredytowych. Zdecydowanie polecamy przyjrzeć się temu tematowi nieco bliżej, ponieważ to naprawdę proste do zarobienia pieniądze. Pamiętajmy jednak o tym, że musimy spełnić konkretne warunki, aby otrzymać bonus. Ich spełnienie nie jest niczym trudnym, jednak nie mniej musimy zrealizować cele ustalone w warunkach promocji.

Zakupy

Każdy z nas każdego miesiąca wydaje pieniądze na zakupy. W dodatku nie tylko te spożywcze, ponieważ czasem potrzebujemy chemii czy elektroniki. Te pieniądze wydalibyśmy tak czy siak, dlatego warto pomyśleć o… zwrocie, nazywanym cashbackiem. Na czym on polega?

Niektóre sklepy lub aplikacje umożliwiają nam otrzymanie zwrotu za każde wydane pieniądze. Często jest to kilka procent od wydanych pieniędzy. Może nam się wydać, że przykładowe trzy procent zwrotu z wydanej kwoty to nieszczególnie dużo. Pomyślmy jednak o tym jako długofalowym procesie. Pieniądze wydajemy każdego dnia. Nawet takie drobne zwroty zebrane w całość w ciągu roku mogą nam dać naprawdę pokaźną kwotę.

Jest to również dobry sposób na oszczędzanie. Z doświadczenia wiemy, że branie udziału w tego typu rzeczach sprawia, że częściej analizujemy nasze zakupy. Widzimy również, jakie kwoty wydaliśmy w ciągu miesiąca. To sprawia, że bardziej zastanawiamy się nad tym, ile i na co wydajemy. Właśnie dlatego może być to znakomity sposób na lepsze pilnowanie swojego domowego budżetu.

Są to bardzo proste metody na poprawienie swoich finansów. Może nie zarobimy milionów, ale przecież nawet kilkadziesiąt czy kilkaset złotych miesięcznie możemy rozsądnie wydać. A już na pewno lepiej te pieniądze mieć, niż ich nie mieć.

