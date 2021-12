Zasady gry w siatkówkę

Ogólne zasady gry

Tak jak zostało to wyżej wspomniane, podstawową zasadą gry jest to, że musimy przebić piłkę na drugą stronę boiska, tak by odbyło się to ponad siatką. Możemy to zrobić za pomocą dowolnej części ciała. Należy wiedzieć, że każdy zawodnik może tylko raz z rzędu dotknąć piłki, chyba że jego kolega z drużyny dotknął tuż po nim, to ten może jeszcze raz odbić piłkę. Łącznie można odbić trzy razy piłkę na swojej stronie, przy czym przy trzecim odbiciu piłka musi wylądować po drugiej stronie siatki. Jeśli piłka dotknie podłoża, drużyna po przeciwnej stronie dostaje punkt. Długość jednego meczu to 3 wygrane sety, które trwają do wygranych zdobytych 25 punktów. Może dojść do sytuacji, w której obie drużyny mają po 25 punktów i wtedy set przedłużony jest do momentu, gdy któraś z dwóch drużyn zdobędzie przewagę 2 punktów z rzędu. Ogólna liczba setów wynosi 5, jeśli dojdzie do sytuacji, że będziemy mieli 2:2 w setach, to ostatni set tzw. tie-break rozgrywany jest do 15 punktów nie do 25 jak poprzednie.

Najważniejsze są odbicia oraz zagrywka

Po każdym zdobytym punkcie zaczynamy, kolejny tzw. serwem z końca swojej połowy. Podczas serwowania piłka nie może uderzyć w siatkę, bo wtedy jest automatyczna strata punktu, a jeśli piłka dotknie siatki, to wtedy jest błąd i powtórzenie zagrywki. Serwuje ta osoba, która zdobyła punkt. Kolejną ważną zasadą jest to, że zawsze pierwsze przyjęcie musi wykonać zawodnik, który jest na pozycji libero. Libero bardzo łatwo rozróżnić na boisku, ponieważ jego koszulka ma zawsze odwrócone kolory od pozostałych zawodników.

Drużyna w siatkówce i boisko

Na boisku występują przeciwko sobie dwie drużyny składające się z 7 zawodników, jednak fizycznie jest ich 6, ponieważ w momencie przyjmowania piłki libero wymienia się ze środkowym. Tak więc mamy takie pozycje, jak:

rozgrywający

atakujący

dwóch środkowych,

dwóch przyjmujących,

libero.

Każdy z nich jest bardzo ważny i ma swoje zadanie na boisku, które wykonuje najlepiej jak tylko umie. Jeśli chodzi o boisko, to ma ono wymiary 18 metrów na 9 metrów. Boisko jest ograniczone dwiema liniami końcowym oraz dwiema bocznymi. Dodatkowo mamy strefę wolną, która ma minimum 3 metry z każdej strony. Jeśli mamy zawody organizowane przez FIVB to wtedy strefa wolna musi wynosić minimum 8 metrów za liniami końcowymi i 5 metrów za bocznymi.

Podsumowanie

Zasady siatkówki nie są wcale takie trudne do zrozumienia. Jest to w praktyce bardzo prosta dyscyplina do ogarnięcia, łatwiej jest w nią zacząć grać niż zrozumieć wszystkie zasady. Jednak bardzo łatwo i fajnie się gra, jak i ogląda mecze siatkówki.