Zasięg operatorów komórkowych - co warto wiedzieć?

Przede wszystkim - sprawdź mapę

Jak sprawdzić zasięg Plus oraz innych operatorów? Rozwiązanie jest tylko jedno. Musimy sprawdzić mapę zasięgu danej sieci na terenie naszego kraju. Obecnie większość operatorów daje nam taką możliwość, udostępniając mapki na swoich stronach internetowych. Warto jednak mieć świadomość, że nie zawsze są one w pełni wiarygodne. Czasem zdarza się bowiem, że operator nieco ociepla swój wizerunek i pokazuje się w lepszym świetle niż ma to miejsce w rzeczywistości. Dlatego też warto sprawdzić mapki z neutralnych źródeł - np. te zamieszczane na portalach lub blogach technologicznych. Powstają one bowiem w oparciu o niezależne badania diagnostyczne, które są znacznie bardziej wiarygodne. Sprawdzając mapki zasięgu warto upewnić się nie tylko jak wygląda on w naszej lokalizacji, ale również w miejscach, w których często przebywamy lub do których podróżujemy. Dzięki temu upewnimy się, że nasz telefon będzie działał bez najmniejszych problemów w każdym z tych miejsc.

Pamiętaj, że operatorzy „dzielą się” zasięgiem

Sprawdzając zasięg Plus lub innej sieci powinniśmy mieć świadomość, że w dzisiejszych czasach większość operatorów dzieli swoją sieć anten z innymi. Poza głównymi graczami mamy do czynienia również z markami, które są tak zwanymi operatorami wirtualnymi. Wśród nich wymienić możemy między innymi Nju Mobile, Heyah czy Virgin Mobile. Współdzielenie sieci anten sprawia, że dana sieć ma znacznie mniejsze możliwości zapewniania nam sygnału dostatecznej jakości. Zdarza się bowiem, że sieć zwyczajnie jest przeciążona. Dlatego też, samo sprawdzenie map zasięgu to zbyt mało by podjąć decyzję, z której będziemy w pełni zadowoleni. O wiele lepiej upewnić się również z jakimi operatorami dana firma dzieli swoją sieć. Jest to bardzo prostym zadaniem.

Podsumowując, warto mieć świadomość, że to zasięg a nie ceny powinny wpływać na naszą decyzję co do wyboru operatora. Tym bardziej, że oferty większości sieci są do siebie zbliżone, przez co nie tracimy zbyt wiele na wyborze tego operatora, który ma najlepszy zasięg w naszej lokalizacji. Od tego bowiem zależy nasza satysfakcja z codziennego użytkowania telefonu. Bez dobrego zasięgu nawet najlepsza oferta nie pozwoli nam na bezproblemową komunikację.