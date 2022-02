Zasłony zaciemniające do sypialni

Dlaczego światło wpływa na komfort snu?

Zastanawiasz się pewnie, czy zasłony zaciemniające są w ogóle potrzebne w twoim domu. Naszym zdaniem, jeśli tylko mieszkasz w mieście i zawsze w twojej sypialni pozostaje odrobina światła sączącego się z zewnątrz: tak!

Powinieneś bowiem wiedzieć, że światło w bardzo istotny sposób wpływa na nasz sen i na jego rytm. Jego nadmierna ilość powoduje, że wybudzasz się zbyt szybko, zasypiasz zbyt późno, a sam twój sen nie przynosi odpowiedniego wypoczynku. Wszystko dlatego, że obecność światła może zaburzać naturalny rytm dobowy organizmu, a także zmniejszać produkcję melatoniny, czyli hormonu odpowiadającego za zasypianie. Jeśli więc cierpisz na bezsenność, często się wybudzasz, albo wstajesz o świcie, być może powinieneś zadbać o lepsze zaciemnienie pokoju niż sięgać po tabletki nasenne.

Zasłony zaciemniające

Oferowane przez nas zasłony zaciemniające typu Blackout zostały przygotowane ze specjalnie wykonanych tkanin, które gwarantują zaciemnienie na poziomie nawet 90 - 100%. W ten sposób mogą odciąć praktycznie zupełnie dopływ światła z zewnątrz, gwarantując, że twój sen nie zostanie przerwany i będzie znacznie głębszy. Dodatkową korzyścią z ich korzystania jest oszczędność energii, ponieważ zasłony te redukują uciekanie ciepła z pomieszczenia nawet o 25%.

Dodatkowo zasłony zaciemniające ą mięsiste i przyjemne w dotyku, co dodatkowo sprawia, że prezentują się doskonale. Nie musisz przy tym obawiać się o ich kolorystykę - tkanina została tak przygotowana, by mogły mieć dosłownie każdą barwę. Jeśli więc obawiałeś się, że będziesz musiał sięgnąć po czarne albo granatowe story, które nie pasują do wystroju twojego pokoju, możesz być spokojny. Wcale nie muszą być ciemne! Równie dobrze będziesz mógł wybrać z szerokiej gamy jasnych zasłon.

Nie tylko do sypialni

Warto przetestować model zasłon typu Blackout także w innych pomieszczeniach, w których oczekujesz zaciemnienia. Jeśli na przykład w salonie oglądasz często telewizję, albo w gabinecie pracujesz na komputerze, a światło słoneczne przeszkadza ci w zachwycaniu się pięknem widocznych na ekranie obrazów lub utrudnia czytanie tekstu, również w tych pomieszczeniach możesz umieścić takie zasłony. Ograniczając dostęp światła, pomogą ci skupić się na pracy lub ulubionym filmie.

Jednocześnie mogą też uczynić twój salon bardziej klimatycznym, na przykład podczas romantycznej kolacji. Doskonale oddzielą ciebie i twoją drugą połówkę od świata zewnętrznego, zapewniając wam bardzo intymny, kameralny klimat. Dzięki zasłonom zaciemniającym poczujecie się tak, jakby świat zewnętrzny nie istniał.