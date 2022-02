Zatrudnienie cudzoziemców - wszystko, co musisz wiedzieć

Procedury są dość zawiłe i sprawiają, że wielu przedsiębiorców ostatecznie nie decyduje się na zatrudnianie cudzoziemców. Na rynku znaleźć można jednak wiele firm świadczących usługi z zakresu koordynowania procesu zatrudniania cudzoziemców oraz współpracy przy tym przedsięwzięciu.

Zatrudnienie cudzoziemców krok po kroku

Wejdź na stronę https://www.interconsulting.com.pl/kroki-w-zatrudnieniu i przekonaj się, że zatrudnienie cudzoziemców wcale nie musi być trudne. Skorzystaj z pomocy ekspertów, którzy doskonale wiedzą, jak przebiega cały proces i zajmą się jego dopilnowaniem w Twoim imieniu lub zapewnią Ci konsultacje i porady.

Polacy coraz chętniej zatrudniają cudzoziemców, a jednocześnie korzystają z pomocy przy załatwianiu formalności. Cała procedura zazwyczaj trwa do 14 dni, o ile przeprowadzą ją doświadczone osoby.

Zatrudnianie cudzoziemców - dwie grupy pracowników

Przede wszystkim podkreślić warto, że polskie prawo migracyjne dzieli cudzoziemców na dwie grupy. W pierwszej znajdują się pracownicy z Białorusi, Gruzji, Rosji, Mołdawii, Armenii oraz Ukrainy. Drugi zbiór to obywatele pozostałych krajów.

Osoby z pierwszej grupy nie mają obowiązku posiadania zezwolenia na pracę maksymalnie przez pół roku w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Jest jednak warunek polegający na wpisaniu przez powiatowy urząd pracy oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, jeszcze przed rozpoczęciem zatrudnienia. Pracownicy z drugiej grupy muszą otrzymać pozwolenie na pracę.

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Cudzoziemiec, który chce pracować w Polsce, musi posiadać dokument uprawniający go do pobytu w naszym kraju, a także zezwolenie na pracę. W sprawie wydawania zezwolenia konieczne jest zwrócenie się do starosty lub wojewody. Wnioski składane są w urzędzie odpowiednim dla adresu firmy, która chce zatrudnić pracownika z zagranicy.

Czy wydanie zezwolenia na pracę wystarczy?

Oświadczenie o powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi lub zezwolenie na pracę umożliwiają zatrudnienie do pracy cudzoziemców, którzy przebywają legalnie na terenie naszego kraju. Dotyczy to także osób, które jeszcze nie wystąpiły o wizę, ale zamierzają zrobić to w konsulacie właściwym dla swojego miejsca zamieszkania.

undefined