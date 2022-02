Zatrzymaj wyjątkowe wspomnienia na dłużej, projektując własny kalendarz ze zdjęciami

Piękne chwile na kalendarzu

Fotokalendarz to najlepsze miejsce do przechowywania wspomnień. Tematem zdjęć może być wszystko: wesele, zwierzęta, prezenty, dzieci, wspomnienia z wakacji. Do kalendarza wybiera się ulubione zdjęcia, które będziemy chcieli oglądać przez cały rok. Każde z tych zdjęć przywołuje jakieś wspomnienia. Fotokalendarz to coś w rodzaju pamiętnika, tyle że zamiast wierszyków i rysunków, mamy zdjęcia.

Wyjątkowy album

Albumów ze zdjęciami zazwyczaj mamy mnóstwo. Część zdjęć przechowuje się w komputerze lub telefonie. Taki sposób przechowywania zdjęć jest nie do końca bezpieczny – wystarczy chwila nieuwagi, zgubienie sprzętu, czy awaria i zdjęcia znikają bezpowrotnie. Poza tym pokazywanie innym zdjęć z telefonu nie jest do końca komfortowe, ponieważ jest to przedmiot o charakterze osobistym. Wywołane zdjęcia w albumie ogląda się zdecydowanie chętniej, a ich przeglądanie może być uroczystością rodzinną i okazją do spotkania. Fotokalendarz to też album. W przeciwieństwie do klasycznego albumu zawiera wyselekcjonowane zdjęcia i daty. Po zakończonym roku można przechować cały kalendarz jako pamiątkę lub wyciąć z niego zdjęcia, a resztę wykorzystać w inny sposób.