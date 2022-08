Zdalna obsługa biura z wirtualną asystentką. Czy to się opłaca?

Cofnijmy się do samej rekrutacji nowego pracownika. Wiemy doskonale, że nie każda rekrutacja kończy się sukcesem w tym znaczeniu, że nawiązujemy z nowym członkiem zespołu wieloletnią współpracę, a pracownik rozwija się w ramach struktury firmy. Bywa i tak, że drogi obu stron rozchodzą się dużo wcześniej, w optymistycznym scenariuszu, po okresie próbnym. Do tego czasu, zostały już zainwestowane pieniądze i czas w sam proces rekrutacji, wyposażenie biurka, wdrożenie nowej osoby, niezbędne szkolenia, badania lekarskie, a pracownik nie zdążył jeszcze wygenerować dzięki swojej pracy odczuwalnych zysków. Co się dzieje z tymi pieniędzmi, gdy taki pracownik jednak odchodzi? Eksperci Sedlak & Sedlak i PWC wyliczyli, że nieudana rekrutacja jednego tylko pracownika może kosztować nawet 91 tys złotych. Zgłaszając się do Assistly przedsiębiorcy mają pewność, że zlecają zadanie odpowiedniej osobie na odpowiednim stanowisku. Wirtualna asystentka to rozwiązanie bez ryzyka niedopasowania powierzonych obowiązków do kompetencji danej osoby. A jeśli asystentka z jakichś powodów nie spełni oczekiwań, Assistly w ramach wykupionego pakietu, dobierze inną, odpowiednią dla danego przedsiębiorcy.

Jeśli policzymy jeszcze różnicę wynikającą ze średnich zarobków za godzinę klientów Assistly, a ceny godziny pracy wirtualnej asystentki to okazuje się, że przedsiębiorca (korzystając z pakietu 30h/msc przez 12 msc) mógłby wygenerować dodatkowo 78 000 złotych oszczędności w skali roku.

Warto także uwzględnić nieoceniony w każdym biznesie kapitał jakim jest czas. To oczywiście bardzo indywidualna kwestia do przeliczenia. Zależy od ilości zadań i ich złożoności. Z doświadczenia Assistly wynika, że dzięki odciążeniu się z uporczywych zadań i większej efektywności pracy wirtualnej asystentki, przedsiębiorcy oszczędzają średnio 10 godzin tygodniowo. To około 500 godzin rocznie, czyli 2 miesiące dodatkowego czasu w skali roku! Jeśli do tej pory przedsiębiorca sam wykonywał nielubiane zadania, to oddelegowując je efektywnej asystentce Assistly zrzuca ze swoich barków ich ciężar, dzięki czemu może zająć się rozwojem firmy, spędzać czas z bliskimi czy wyjechać na zasłużony urlop.

Podsumowując, przekazanie wirtualnej asystentce koniecznych w każdym biznesie zadań, ale takich których ani właściciel biznesu osobiście ani pracownik etatowy nie musi wykonywać to: brak kosztów wyposażenia stanowiska pracy, brak szkoleń pracowniczych (o to dba Assistly), brak konieczności opłacania składek z tytułu zatrudnienia pracownika, zaoszczędzony czas, zwiększenie własnej produktywności bo pozbywa się tych rzeczy których zwyczajnie nie lubi robić, no i takie miłe złapanie głębszego oddechu od natłoku zadań. Warto?