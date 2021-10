Zdrowe odżywianie – czyli jakie? Najważniejsze zasady, najczęstsze błędy i polecane produkty

Dlaczego zdrowa dieta jest taka ważna?

O swoje zdrowie warto troszczyć się codziennie, dokonując odpowiednich wyborów żywieniowych. Niewłaściwie skomponowana dieta, czyli sposób żywienia, może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, o czym można także przeczytać na blogu o zdrowiu i urodzie ttbuczak.eu.

Obecnie 68% mężczyzn oraz 53% kobiet w Polsce ma nadwagę. Coraz częściej dotyka ona również dzieci i młodzież. Nadwaga sprzyja wielu chorobom – sercowo-naczyniowym, metabolicznym, układu pokarmowego. Nieprawidłowe odżywianie prowadzi również do innych dolegliwości, między innymi przemęczenia, osłabionej pamięci i koncentracji, osteoporozy, trudności w zajściu w ciążę, a także nowotworów.

Zatem zdrowa dieta ma szczególne znaczenie dla działania całego organizmu. Jak ją skomponować?

Zdrowe żywienie – podstawowe zasady

Zdrowe odżywianie to sposób żywienia, który bazuje na jedzeniu produktów korzystnych dla zdrowia.

Jako że sprzyjające zdrowiu składniki odżywcze są obecne w wielu produktach, a różni ludzie mają także różne potrzeby żywieniowe związane ze swoim wiekiem czy stanem zdrowia, nie ma uniwersalnej zdrowej diety, która byłaby idealna dla każdego.

Opracowano jednak zasady, które leżą u podstaw każdej zdrowej diety. O czym warto pamiętać?

10 podstawowych zasad zdrowego żywienia:

Regularne jedzenie posiłków – 4-5 posiłków każdego dnia, najlepiej co 3-4 godziny. Jedzenie dużej ilości warzyw i owoców – co najmniej 400 g każdego dnia. Ilość spożywanych warzyw powinna być większa od owoców. Spożywanie produktów zbożowych – głównie pełnoziarnistych, które zawierają węglowodany złożone. Częste picie jogurtów, mleka, kefirów – można częściowo zastąpić je innym nabiałem, na przykład twarogiem, serami żółtymi. Umiarkowane spożycie mięsa – dotyczy to szczególnie mięsa czerwonego oraz powstających z niego produktów. Jego spożycie nie powinno być wyższej niż 500 g tygodniowo. Mięso można zastępować warzywami strączkowymi, jajami, rybami. Zmniejszenie spożycia tłuszczów zwierzęcych – masła, smalcu, zamiast których warto wybierać oleje roślinne. Unikanie nadmiernego spożycia cukru i słodyczy – zamiast ich warto sięgać po owoce, bakalie, orzechy. Zredukowanie ilości soli w diecie – sprzyja nadciśnieniu i chorobom sercowo-naczyniowym. Jej dzienne spożycie nie powinno przekraczać 5 g na dzień. Można zastąpić ją za pomocą przypraw, soli ziołowej. Picie dużej ilości płynów – najlepiej minimum 1,5 l wody każdego dnia. Unikanie picia alkoholu.

W komponowaniu własnej zdrowej diety bardzo pomocna jest piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. W czytelny sposób przedstawia zasady zdrowego stylu życia. U podstawy piramidy znajdują się najważniejsze produkty, natomiast im wyżej, tym mniejsza ich ilość powinna znajdować się w menu.

Najczęstsze błędy żywieniowe – czy też je popełniasz?

Na drodze do zdrowej diety często stoją niewłaściwe nawyki żywieniowe, które mogą powodować poważne trudności w zmianie sposobu żywienia. Jakie błędy w diecie popełniane są najczęściej i czym mogą one skutkować?

Główne błędy żywieniowe Polaków:

Brak śniadania – nie bez powodu mówi się, że śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu całego dnia. Śniadanie dostarcza do organizmu niezbędną dawkę energii do rozpoczęcia działania. Bez niego organizm nadal znajduje się w stanie wypoczynku, co przekłada się na niższą koncentrację, gorszą pamięć, mniejszą witalność.

Nieregularne jedzenie posiłków – ze względu na brak czasu wiele osób nie je posiłków w regularnych odstępach lub wręcz pomija niektóre całkowicie. Prowadzi to do zaburzeń gospodarki energetycznej, ponieważ organizm zaczyna wtedy gromadzić zapasy, a procesy metaboliczne spowalniają, co przyczynia się też do wolniejszej utraty zbędnych kilogramów.

Za mało warzyw i owoców w diecie – warzywa i owoce są bezcennymi źródłami błonnika, witamin, minerałów i antyoksydantów, dlatego powinny być podstawą w każdej diecie. Zaleca się, aby ilość warzyw lub owoców, z przewagą warzyw, stanowiła połowę każdego posiłku.

Zbyt duża konsumpcja produktów jak mięso, tłuszcze zwierzęce, fast-foody, słodycze – sprzyjają one wielu chorobom, między innymi serca, układu krążenia, cukrzycy, nadwadze i otyłości, a także nowotworom.

Picie zbyt małej ilości wody – jej brak sprzyja zaburzeniom pracy całego organizmu, a także utrudnia odchudzanie.

„Cudowne” diety i suplementy – na co uważać?

Co jakiś czas pojawiają się całkowicie nowe diety oraz suplementy, które obiecują wyjątkowe rezultaty i wzbudzają przez to duże zainteresowanie. Czy rzeczywiście zasługują one na uwagę?

Należy uważać przede wszystkim na diety eliminacyjne, które prowadzą do wyeliminowania określonych produktów z diety, na przykład jak węglowodany, warzywa i owoce. Niestety diety tego typu, chociaż u niektórych osób mogą pomóc w utracie kilogramów, jednocześnie sprzyjają rozwojowi wielu chorób, między innymi obciążają wątrobę, nerki, zaburzają pracę jelit oraz mózgu przez brak wystarczającej ilości energii.

Warto jednocześnie zaznaczyć, że istnieje możliwość stworzenia zbilansowanej diety wegetariańskiej czy wegańskiej, jednak ze względu na eliminację składników zwierzęcych konieczne jest wtedy suplementowanie odpowiednich witamin i minerałów – witaminy D, witamin z grupy B, żelaza, wapnia.

Niebezpieczne są także bardzo restrykcyjne diety, które nakazują jeść małą ilość produktów, znacznie obniżając ilość kalorii. Prowadzą one do rozregulowania organizmu, a utrata kilogramów, jaka następuje w ich trakcie, dotyczy głównie wody i tkanki mięśniowej. Powodują one w ten sposób efekt jo-jo, czyli szybki powrót do starej wagi.

Podobnie jest z suplementami diety, które zapewniają, że razem z nimi można zrzucić kilka kilogramów w ciągu tygodnia. Chociaż mogą one pomagać w odchudzaniu, nie należy traktować ich jako remedium na nadwagę i otyłość. Tylko zbilansowane i zdrowe jedzenie w połączeniu z ruchem pomogą w uzyskaniu optymalnych rezultatów.

Zdrowa dieta – co powinna zawierać?

Na zdrową dietę składa się wiele produktów, które pozwalają na stworzenie zróżnicowanego, dopasowanego do indywidualnych potrzeb (wiek, waga, stan zdrowia, gust) programu żywieniowego. Jakie elementy budują zdrową dietę?

Składniki odżywcze – węglowodany, białka, tłuszcze

Każda dieta musi zawierać właściwą ilość węglowodanów, białek oraz tłuszczów. To trzy podstawowe składniki odżywcze, które dostarczają niezbędną energię i substancje budulcowe.

Zdrowia dieta powinna zawierać:

45-60% węglowodanów

20-30% tłuszczów

15-20% białek

Węglowodany

Węglowodany odpowiadają za dostarczanie energii, ale również spełniają funkcje zapasowe, budulcowe i transportowe. Można podzielić je na dwie kategorie, czyli na węglowodany proste i złożone.

Źródłami węglowodanów prostych są głównie produkty zbożowe jak białe pieczywo, białe makarony, biały ryż, a także słodycze i owoce. Węglowodany te szybko wchłaniają się w układzie pokarmowym, powodując nagłe podwyższenie poziomu glukozy i insuliny we krwi. Niestety, równie szybko poziomy te spadają, powodując powstanie uczucia głodu. Jedzenie dużych ilości węglowodanów prostych może prowadzić do rozwoju cukrzycy typu 2.

Źródłami węglowodanów złożonych są produkty zbożowe z pełnego przemiału, na przykład jak razowy chleb pełnoziarnisty, pełnoziarnisty makaron, brązowy ryż, płatki owsiane, otręby, a także strączki. Są one trawione dłużej, więc nie powodują nagłego wzrostu poziomu glukozy. Przez to dają również więcej energii na dłuższy czas.

Tłuszcze

W każdej diecie powinny znaleźć się tłuszcze, które są głównym źródłem kwasów tłuszczowych i witamin rozpuszczalnych w tłuszczach – A, D, E i K. Dostarczają energię i mają funkcję budulcową.

Bardzo ważne jest źródło tłuszczów. Zdrowe odżywianie powinno bazować na tłuszczach roślinnych, które zawierają NNKT – niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, które wspierają pracę układu krążeniowego. Zaliczają się do nich ważne kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6, których proporcje powinny wynosić od 1:2 do 1:5.

Tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, na przykład smalec czy masło, zawierają dużą ilość nasyconych kwasów tłuszczowych, które obciążają serce i układ krwionośny. Są one zawarte także w słodyczach!

Woda

Niezbędnym składnikiem diety powinna być woda. Należy pić ją w ilości minimum 1,5 litra, a najlepiej 2 litrów dziennie.

Woda jest kluczowa do utrzymania równowagi wodno-elektrolitowej oraz kwasowo-zasadowej w organizmie, a także wspomaga inne zachodzące w nim procesy. Brak wystarczającej ilości płynów w diecie prowadzić może do wielu dolegliwości, między innymi zaburzeń trawienia lub pracy nerek.

Płyny można dostarczać nie tylko w postaci wody, ale także soków, koktajli, zup, naparów herbacianych czy ziołowych.

Witaminy, mikroelementy i makroelementy

Zdrowa dieta powinna pokrywać zapotrzebowanie organizmu na witaminy i mikroelementy oraz makroelementy. Są one kluczowe dla działania każdej komórki ludzkiego ciała, a ich niedobory mogą powodować poważne dolegliwości.

Witaminy

Do kategorii witamin zalicza się 13 związków. Każdy z nich jest inny i ma bardzo duży wpływ na działanie organizmu.

Witaminy ważne dla człowieka:

Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach – A, D, E, K

Witaminy rozpuszczalne w wodzie – C, witaminy z grupy B

Głównymi źródłami witamin w diecie są warzywa, owoce, tłuszcze roślinne, a także nabiał i mięsa.

Mikroelementy i makroelementy

Mikroelementy – składniki, których zapotrzebowanie jest niższe od 100 mg dziennie, a także makroelementy, których zapotrzebowanie przekracza 100 mg na dzień, także są kluczowym elementem każdej zdrowej diety.

Minerały ważne dla człowieka:

Mikroelementy – żelazo, selen, cynk, chrom, bor, fluor, miedź, mangan, jod, kobalt, molibden.

Makroelementy – wapń, magnes, fosfor, potas, sód, chlor, siarka.

Źródłami mikro- i makroelementów są głównie woda, owoce, warzywa, produkty zbożowe, a także nabiał i mięsa.

Antyoksydanty

Zdrowa dieta powinna zawierać także antyoksydanty, czyli przeciwutleniacze. To składniki, które powodują obniżenie ilości wolnych rodników w organizmie.

Wolne rodniki wywołują stres oksydacyjny, który sprzyja degradacji komórek. Powoduje ich szybkie starzenie, sprzyja chorobom sercowo-naczyniowym, neurodegeneracyjnym, nowotworom.

Antyoksydantami są wybrane witaminy – A, C, E, karotenoidy, w tym zeaksantyna i luteina, a także minerały jak cynk, mangan czy selen.

Znajdują się one głównie w warzywach i owocach, roślinach strączkowych, ale także w herbacie, czerwonym winie, kakao i kawie.

Zdrowe jedzenie – polecane produkty

Zdrową dietę warto uzupełniać o produkty o właściwościach prozdrowotnych. Co wybrać?

Herbaty

Herbaty są doskonałym sposobem na nawodnienie organizmu i dostarczają wiele cennych substancji aktywnych jak antyoksydanty, witaminy, minerały.

Za najcenniejsze uznaje się herbaty zielone, w tym herbatę matcha, która powstaje ze zmielonych liści herbacianych. Wartościowe są także herbaty białe i czarne.

Nie należy jednak przesadzać z ilością herbaty w ciągu dnia – 2-3 filiżanki na dzień to optymalna ilość herbacianego naparu.

Zioła

Zioła to nieocenione składniki fitoterapeutyczne, które wspomagają leczenie wielu dolegliwości.

Z ziół można zaparzać wyśmienite napary, które pomagają na różne schorzenia. Przykładowo mięta wspomaga trawienie, pokrzywa pomaga w usuwaniu nadmiaru wody z organizmu, melisa, rumianek i lawenda uspokajają, a mniszek lekarski wspiera pracę wątroby.

Osoby stosujące leki powinny pamiętać o tym, że zioła mogą wchodzić z nimi w interakcję, dlatego w razie potrzeby należy skonsultować się ze specjalistą – lekarzem, farmaceutą.

Oleje roślinne

Tłuszcze do organizmu najlepiej dostarczać w postaci olejów roślinnych z nasion, pestek czy orzechów – tłoczonych na zimno i nierafinowanych. Doskonale nadają się do stosowania do sałatek, polewania potraw.

Wśród najzdrowszych olejów znajdują się: olej lniany, oliwa – olej z oliwek, olej z awokado, olej z pestek dyni, olej z orzechów włoskich czy olej konopny.

Do smażenia poleca się stosować oleje rafinowane zawierające głównie jednonienasycone kwasy tłuszczowe, na przykład olej rzepakowy, olej z pestek winogron czy oliwę.

Miody

Miód nie tylko jest źródłem cukrów, lecz też innych cennych substancji o prozdrowotnym działaniu. Dostarcza energię, wspiera odporność, poprawia pracę układu pokarmowego i krwionośnego, może mieć działanie antybakteryjne.



Warto jeść nie więcej niż 1-2 łyżeczki miodu na dzień. Trzeba też pamiętać o tym, że jego cenne składniki giną pod wpływem wysokiej temperatury, dlatego najlepiej stosować go na zimno.

Soki

W zdrowej diecie soki doskonale nadają się jako zamiennik wody, chociaż nie należy pić ich w dużej ilości, ponieważ zawierają sporo cukrów.

Za najzdrowsze uznaje się soki owocowe i warzywne świeżo wyciskane, zawierające miąższ z dużą ilością błonnika wspomagającego układ pokarmowy. Do ich przygotowania może posłużyć domowa wyciskarka wolnoobrotowa.

Podsumowanie

Zdrowe odżywianie nie jest skomplikowane, chociaż może wymagać zaniechania dotychczasowych nawyków żywieniowych. Warto jednak zdecydować się na taką przemianę – zdrowe jedzenie zapobiega wielu chorobom i zapewnia witalność na lata!

