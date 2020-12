Zdrowe przekąski sylwestrowe

Alternatywa dla sklepowych chipsów

Chipsy z marketu to opcja sylwestrowa na wyciągnięcie ręki. Są ogólnodostępne, tanie, występują w wielu smakach - dlatego bardzo często sięgają po nie gospodarze spotkań towarzyskich, by bez nadmiernego trudu napełnić imprezowe misy. Choć sklepowe chipsy kuszą wyborem - są paprykowe, serowe, grzybowe i wiele innych - i kształtem (są zwykłe, we wrąbki, w kształcie kuleczek, fasolek, a nawet postaci z bajek), to nie należą do najzdrowszych. Blisko 30-40% składu popularnych chipsów to utwardzony tłuszcz palmowy, działający na organizm bardzo niekorzystnie: podnosi poziom cholesterolu, powoduje powstawanie blaszek miażdżycowych, a więc też zapycha żyły, zwiększa ryzyko udaru mózgu, otyłości i cukrzycy.

A przecież przygotowanie chipsów samemu nie jest trudne, niesie zaś same korzyści: sami dobieramy jakość i ilość tłuszczu oraz preferowane przyprawy - jednym słowem, wiemy co jemy. Domowe chipsy to też brak szkodliwych substancji konserwujących. Są zdecydowanie lepszym wyborem! Jak je zrobić? Ziemniaka kroimy w cienkie plastry, można do tego celu użyć cienko krojącej tarki, tzw. mandoliny. Plastry pryskamy niewielką ilością oleju roślinnego, następnie obtaczamy w ulubionych przyprawach - słodkiej papryce, pieprz, sól, curry - w zależności od tego, jakie smaki chcemy finalnie uzyskać. Tak przygotowane “surowe” chipsy pieczemy około 10 minut w 200st. w piekarniku - co jakiś czas sprawdzając ich stan. Prawda, że proste?

Domowe paluszki

Paluszki są przekąską w postaci cienkich, długich patyczków z ciasta drożdżowego, upieczone na brązowy kolor. Najczęściej posypane są solą, choć zdarzają się też w innych wersjach, np. z sezamem. Podobnie jak w przypadku innych produktów ze sklepu, skład nie zawsze jest idealny i często nie odzwierciedla zdrowych nawyków żywieniowych.

Jak więc samemu stworzyć zdrowszą wersję paluszków? Wystarczą trzy składniki: pełnoziarnista mąka pszenna (500 g), olej rzepakowy (30 ml ) i odrobina wody. Opcjonalnie dodatki: sezam, sól himalajska, czarnuszka. Po wymieszaniu mąki, oleju i wody powinniśmy otrzymać nieklejące się, dość ciężkie ciasto. Rozwałkowane, pocięte w preferowanej szerokości i długości patyczki, doprawione odpowiednio dodatkami, pieczemy w piekarniku nastawionym na 180 st. przez około 25 minut. I gotowe!

Czas na coś słodkiego

A może budyń? Domowy budyń jest nierzadko proponowany przez catering dietetyczny w Lublinie jako alternatywa dla słodkiego deseru i zwykłego budyniu paczkowanego. Nic dziwnego, bowiem daniu temu nie można odmówić smakowitości - zrobi wrażenie zarówno na dorosłych uczestnikach spotkania towarzyskiego, jak i na najmłodszych! Jak go przygotować? Na początek warto przyrządzić ten deser z prawdziwą wanilią. Na pewno zrobi wrażenie. Wyskrobane ziarenka z laski wanilii zagotowujemy w 375 ml mleka z łyżką masła i cukrem - ilość cukru wg uznania. Następnie 125 ml oddzielnej porcji zimnego mleka miksujemy z dwoma łyżkami skrobi ziemniaczanej i dwoma żółtkami. Mieszaninę wlewamy do gotującego się mleka. Obniżamy nieco moc palnika i mieszamy do zagotowania.

Budyń podawać można zarówno na ciepło, jak i na zimno po odstaniu w lodówce - w każdej wersji dobrze smakuje, dlatego nie trzeba się obawiać, że należy zdążyć z przygotowaniem podczas i podać od razu po przyrządzeniu. Wspomniana prawdziwa wanilia będzie rarytasem smakowym, jednak budyń idealnie skomponuje się też z owocami: malinami, truskawkami, wiśniami, lub z sokiem owocowym.

Jak widać sylwestrowe propozycje domowych dań zadają kłam przypuszczeniu, jakoby przekąski, które lądują na stołach 31. grudnia były przyczyną zrujnowania całego roku starań o zdrowe odżywianie. Nie trzeba z niego rezygnować!