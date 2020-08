Zegarki sportowe Garmin - jakość, która się opłaca.

Wykonanie zegarków sportowych Garmin

Powodów, dla których warto wybrać produkty Garmin jest wiele. Zacznijmy od jakości wykonania. Smartwatche tej marki tworzone są z najlepszych materiałów, tak by były lekkie, wytrzymałe i odporne na warunki pogodowe. Posiadają klasę wodoszczelności pozwalającą na pływanie, nie ulegają zarysowaniom, a wyświetlacz jest widocznym nawet w pełnym słońcu. Zegarki sportowe Garmin da się łatwo połączyć z komputerem czy smartfonem - wystarczy kabel USB lub połączenie przez BlueTooth.

Klienci mają szeroki wybór jeśli chodzi o wygląd zegarków – istnieje kilkanaście linii produktowych. Niektóre z nich niewiele różnią się od casualowych czasomierzy, dzięki funkcji tarczy zegarka wyświetlanej na ekranie. Także koperty są utrzymane w klasycznym stylu. Wśród zegarków Garmin znajdują się również modele zupełnie inne - o surowym charakterze, z potężną kopertą lub wyglądające bardziej sportowo i drapieżnie. Tak szeroki wybór pozwala na dopasowanie modelu do stylu życia i ubioru.

Mnogość funkcji w zegarkach Garmin

Dobra jakość wykonania to jedna strona medalu, ale to co najważniejsze dla osób uprawiających sport, znajduje się wewnątrz urządzenia. Zegarki Garmin posiadają podstawowe funkcje takie jak:

Licznik pulsu, kroków, spalonych kalorii,

Nawigacja GPS,

Stoper,

Liczenie serii i powtórzeń,

Tryby sportowe (bieg, pływanie, jazda na rowerze, trening siłowy i wiele więcej)

To jednak dopiero wstęp. Oprócz wyżej wymienionych, znajduje się tam cała gama dodatkowych opcji, które można w łatwy sposób kontrolować poprzez aplikację Garmin Connect w smartfonie. Jeśli więc na przykład ktoś chce biegać, to otrzymuje, w zależności od modelu, mnóstwo dodatkowych możliwości monitorowania każdego aspektu ruchu. Zegarki Garmin posiadają również funkcje pozwalające na tworzenie planów treningowych na podstawie pomiarów aktualnej kondycji. Urządzenie zadba o to, by się nie przemęczyć (funkcja mierzenia wydolności organizmu), a nawet będzie informował o tym, czy poziom stresu danego dnia się zwiększył. Produkty Garmin podczas snu rejestrują zachowania organizmu, dzięki czemu użytkownik dowiaduje się, czy przyzwyczajenia co do snu są dobre, czy też mają niekorzystny wpływ na późniejsze funkcjonowanie w ciągu dnia. Jak widać ilość przydatnych funkcji sprawia, że smartwatch staje się pomocnikiem w treningach, ale też urządzeniem motywującym do zmian trybu życia.

Pomoc w treningach dla początkujących i zaawansowanych

O tym, że warto zainwestować w smartwatche od Garmin świadczą wspomniane funkcje GPS, zainstalowane w nich wysokościomierze i barometry. Planowanie tras biegowych a także wycieczek z zegarkiem Garmin jest niezwykle łatwe. Mapy można zgrywać z Google Maps i tworzyć w aplikacji dokładne trasy z uwzględnieniem poszczególnych punktów. Zaawansowane opcje GPS pozwalają określać zróżnicowanie terenu, podają dokładną wilgotność powietrza w danym miejscu, by zapewnić pełną wiedzę o tym, na ile można sobie pozwolić przy takiej temperaturze i warunkach. To też funkcja nauki biegania beztlenowego, które jest koniecznością przy wyczynowym uprawianiu sportu. Jeśli ktoś zdecyduje się zainwestować w najdroższe modele z kolekcji Garmin (na przykład Fenixy czy Forerunnery), to ma pewność, że otrzyma pełne wsparcie technologiczne. Nawet najbardziej wymagający sportowcy znajdują tu dokładnie to, czego potrzebują.