Zioła i przyprawy – naturalne leki na różne dolegliwości

Bertram

Bertram to uniwersalna i podstawowa przyprawa w kuchni św. Hildegardy. Nie bez przyczyny. Ma bowiem szereg właściwości prozdrowotnych. Sproszkowany korzeń bertramu oczyszcza krew, usprawnia pracę mózgu i poprawia odporność. Ponadto bertram stosuje się także w celu zapobiegania chorobom serca, śledziony i płuc. Jego kolejną właściwością jest wspomaganie procesu trawienia. Ma działanie przeciwgrzybicze i przeciwzapalne, a współcześnie często zaleca się go osobom chorym na anemię czy cukrzycę. Można dodawać go do zup, owsianek, a nawet stosować jako dodatek do kanapek.

Galgant

Galgant to kolejna niezwykle ważna przyprawa, która stale gościła w kuchni świętej mniszki. Ma wyrazisty smak, a zawarte w niej substancje dobrze wpływają na serce. Ponoć galgant może działać nawet jak nitrogliceryna! Ma dobry wpływ na krążenie. Podobnie jak bertram, wykazuje właściwości przeciwzapalne i antybakteryjne. Ponadto dodaje energii i reguluje procesy trawienne. Z ilością galgantu nie należy jednak przesadzać, ponieważ zbyt duża dawka może niekorzystnie zadziałać na śledzionę. Więcej informacji na temat dobroczynnych właściwości galgantu, bertramu i innych przypraw zalecanych przez mniszkę znajdziesz w zielniku na stronie: https://hildegarda.edu.pl/.

Dyptam

Dyptam, tak jak galgant, jest ziołem „nasercowym”. Skutecznie czyści żyły ze złogów, dzięki czemu doskonale sprawdza się w leczeniu miażdżycy czy w chorobie niedokrwiennej serca. Obniża poziom substancji przyczyniających się do występowania udarów i zawałów. Hildegarda zalecała spożywanie sproszkowanego dyptamu w celu zapobiegania powstawaniu kamieni.

Koper włoski

Koper włoski znalazł się w trójce najzdrowszych produktów spożywczych wskazanych przez mniszkę z Bingen. Ma szereg właściwości leczniczych. Znany jest przede wszystkim jako naturalny lek na dolegliwości żołądkowe i jelitowe. Św. Hildegarda podkreślała jednak, że napar z kopru działa nie tylko na trawienie. Może także poprawiać nastrój. Herbatka z kopru ma działanie rozkurczowe i antyoksydacyjne. Pomaga zwalczyć refluks, wzdęcia, kolki i skurcze menstruacyjne. Koper włoski jest także pomocny w leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych oraz dolegliwości układu moczowego.

Gałka muszkatołowa

Gałka muszkatołowa to kolejna przyprawa, która pozytywnie wpływa na zdrowie, pod warunkiem, że jest stosowana z umiarem. Wspomaga pracę układu trawiennego, zapobiega powstawaniu wrzodów żołądka, stymuluje działanie układu nerwowego, a ponadto dobrze działa na serce i umysł.

Wszewłoga górska

Wszewłoga górska to składnik mieszanki z miodem i gruszkami, nazywanej hildegardowym „złotem”. Miodowa mikstura z wszewłogą wykazuje silne działanie oczyszczające. Wszewłoga pozytywnie wpływa na funkcjonowanie wielu narządów i poprawia samopoczucie. Powinny sięgać po nią osoby przepracowane, przemęczone i zestresowane. Wspomaga leczenie nerwicy, astmy i gorączki. Mikstura z wszewłogą pomaga oczyścić i odkwasić organizm, wspomaga trawienie i bywa skuteczna przy bólach stawów.

Hyzop lekarski

Ta przyprawa, jak podkreślała św. Hildegarda, skutecznie „pierze organizm”, oczyszczając go ze złogów. Jej właściwości lecznice były doceniane już w starożytności. Dobrze działa na wątrobę i płuca. Hyzop lekarski jest skuteczny także w przypadku infekcji. Podobno pomaga również na smutek i melancholię.

Cynamon

Cynamon wzbogaca smak owsianki i hildegardowego habermusu. Regularnie stosowany pozwala usunąć zanieczyszczenia z organizmu. Reguluje przemianę materii i pomaga zrzucić zbędne kilogramy. Warto dodawać go do słodkich wypieków.

Przyprawy i zioła powinny na stałe zagościć w naszej kuchni. Ich dobroczynne właściwości zostały już nieco zapomniane, tymczasem przyprawy mogą wspomóc nasz organizm w zwalczaniu wielu dolegliwości. Zacznij korzystać z leczniczych darów natury.