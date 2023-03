Zobacz, gdzie pasują i jakie wybrać loftowe dekoracje ścienne

Czym charakteryzuje się styl loft?

Szukasz dekoracji ściennych w stylu loft? Przede wszystkim warto wiedzieć, czym on się charakteryzuje. Otóż charakteryzuje się on głównie przestronnością, minimalizmem i surowością. Doskonale pasuje do niego drewno w połączeniu z metalowymi okuciami. Styl loft nawiązuje do industrialnego klimatu i dominującym w nim kolorem jest czerń. Warto także wiedzieć, że pasują do niej geometryczne kształty, modernistyczne rzeźby i zwierzęce motywy.

Loftowe dekoracje ścienne – obrazy geometryczne

W loftowych wnętrzach nie powinno zabraknąć nietuzinkowych dekoracji, wypełniających pustą przestrzeń. Szczególnie warto postawić na dekoracje ścienne, które doskonale zwieńczą całą aranżację. Świetnie sprawdzą się m.in. geometryczne obrazy. Są to dekoracje 3D, które mają wbrew pozorom prostą formę i nie zaburzają wystroju. Co ważne, pasują nie tylko do loftowych wnętrz, ale także innego nowoczesnego lub nawet klasycznego stylu.

Nie wiesz, gdzie kupić loftowe dekoracje ścienne? Oryginalne geometryczne obrazy znajdziesz w ofercie sklepu internetowego https://sw-design.pl/obrazy-geometryczne. Mają one ażurową konstrukcję, która wygląda niezwykle lekko i sprawdza się nawet w małych pomieszczeniach. Dostępne tam obrazy 3D mają intrygujące zwierzęce motywy. Jeśli lubisz naturę, z pewnością przypadną Ci do gustu.

Musisz wiedzieć, że wszystkie produkty ścienne oferowane przez S&W Design są wykonywane ręcznie w Polsce. Powstają z malowanego na czarno metodą proszkowo metalu, co gwarantuje ich trwałość. Z pewnością będą one zdobiły Twoje ściany przez wiele lat. Nie musisz obawiać się, że będą widoczne na nich nieestetyczne rysy, ponieważ są odporne na wszelkie uszkodzenia mechaniczne.

Gdzie pasują loftowe dekoracje?

Zastanawiasz się, gdzie pasują loftowe dekoracje? Tak naprawdę mogą się one sprawdzić niemal w każdym pomieszczeniu. Doskonale będą wyglądały m.in. w salonie, ale zadbaj o to, aby zachować umiar i nie wprowadzić zbyt dużej liczby dekoracji. Akcesoria naścienne warto powiesić przede wszystkim na pustych ścianach. Dodatki sprawdzają się głównie tam, gdzie jest dużo przestrzeni.

Loftowe dekoracje ścienne warto powiesić także w sypialni, np. nad łóżkiem. Oczywiście można urozmaicić nimi również wystrój kuchni lub przedpokoju.

Jak widać, loftowe dekoracje ścienne mogą doskonale urozmaicić wystrój Twojego mieszkania. Jeśli zdecydujesz się na zakup geometrycznych obrazów, na pewno będą przyciągać wzrok, a zarazem ocieplą wizerunek wnętrz.