Żorżeta - jak wybrać najlepszą?

Żorżeta w sklepie Textilmar

Żorżeta posiada oryginalne marszczenia. Jest to doskonały wybór, jeśli chodzi o szycie sukienek – nawet ślubnych. Można z niej wykonać także eleganckie i stylowe stroje na wesele i inne ważne uroczystości.

Można spotkać się z żorżetą wykonaną z poliestru, ale tego typu tkanina stworzona z jedwabiu lub wełny odznacza się lepszą jakością. Dodatkowo jest miękka w dotyku i sprawdza się podczas upalnych dni przez to, że gwarantuje właściwą cyrkulację powietrza.

Można z niego uszyć przewiewną sukienkę lub elegancką bluzkę.

Tkanina żorżeta – czym się charakteryzuje?

Materiał żorżeta, w którego skład wchodzi także tkanina barbie marchiano, jest tworzona z naturalnych i sztucznych surowców. Za jej powstanie odpowiedzialna jest Georgette de la Plante, która w XX wieku połączyła splot płócienny z przędzą krepową. Od jej imienia wzięła się właśnie nazwa tego materiału. Tkanina szybko zaczęła być popularna. Wpływ miały na to jej zalety, do których zalicza się m.in. łatwość w czyszczeniu – materiał nie musi być prasowany i może być on prany w pralce. Dodatkowo często jest ona dostępna w atrakcyjnej cenie.

Przykładowo takie warianty jak: cristal marchiano czy marchiano original będą doskonałe jako baza pod eleganckie, a jednocześnie wygodne i trwałe stylowe ubranie do pracy lub na różne uroczystości.

Ponadto sklep https://sklep.textilmar.pl/ oferuje także wiele innych materiałów i tkanin, które cechują się wysoką jakością, trwałością i konkurencyjną ceną. Znajdują się tam materiały, które doskonale wpasują się w każde upodobania stylistyczne, ale także będą świetnym rozwiązaniem na każde zbliżające się okazje.

Żorżeta – tkanina do szycia eleganckich strojów

Materiał, jakim jest żorżeta to opcja, która może być użyta w wielu przypadkach, a jej zakres zastosowań jest bardzo szeroki. Jej atutami jest to, że nie kurczy się w praniu, szybko schnie, nie wymaga prasowania. Oprócz tego jest bardzo przewiewna i odporna na zagniecenia. Przez to doskonale nadaje się jako tkanina pod rozmaite sukienki i spódnice. Bardzo ładnie układa się na sylwetce, jednocześnie ją podkreślając. Jej charakterystyczne zagięcia są świetnym dodatkiem przy rozkloszowanych sukienkach czy spódnicach. To idealne rozwiązanie także jako baza pod garsonki, które dzięki temu materiałowi wyglądają bardzo elegancko, a także są niezwykle wygodne w użytkowaniu.