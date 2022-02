Zwalczanie pluskwy domowej - co robić, gdy w domu pojawią się nieproszeni goście?

Na samą myśl o obecności pluskwy domowej we własnym mieszkaniu aż włosy jeżą się na głowie. Zanim jednak sprawdzimy, jak pozbyć się tych nieproszonych gości, to powinniśmy dowiedzieć się, skąd się bierze pluskwa. Co to właściwie jest? Otóż pluskwa domowa to owad żywiący się krwią. Jaja pluskwy wykluwają się niezwykle szybko. Z podobną prędkością zachodzi zresztą cały proces rozmnażania, dlatego też pojawiają się one w domach gromadami, a ich ilość stale rośnie.

Skąd się biorą pluskwy?

Przyczyn pojawienia się owadów w naszym domu może być wiele i wbrew pozorom główną z nich wcale nie jest nieporządek. Najczęściej można ''przynieść'' je do domu wraz z używanymi meblami, a także po podróży. W mieszkaniach mogą przemieszczać się one także za pomocą wentylacji oraz szczelin. Obecność pluskwy domowej najszybciej zauważyć można po prostu na własnej skórze, ponieważ owady te, podobnie jak komary, gryzą. Ugryzienia pluskwy domowej powodują swędzenie i zaczerwienienie.

Dezynsekcja — jedyny sposób na pluskwy domowe

W internecie znaleźć można mnóstwo sposobów na zwalczanie pluskwy domowej. Jednak wszelkie metody typu ''zrób to sam'' się tutaj nie sprawdzą. Pluskwy rozmnażają się w błyskawicznym tempie, a swoje jaja składają właściwie we wszystkich możliwych zakątkach. Aby się ich pozbyć skutecznie, trzeba mieć pewność, że wyeliminowane zostało dosłownie każde ognisko. Jeśli nie - plaga pluskiew domowych znów nas nawiedzi. Niezbędne jest całkowite oczyszczenie przestrzeni domowej, łącznie z meblami, ubraniami, materacami i całym pozostałym wyposażeniem. Dlatego też jedynym sposobem zwalczenia pluskwy domowej jest dezynsekcja.

Fachowe odpluskwianie może być wykonane jedynie przez profesjonalną ekipę. Gdzie znaleźć taką firmę? Na przykład na stronie https://insektstop.pl/zwalczanie-pluskiew/. Dezynsekcja przeprowadzona pod okiem specjalistów pozwala się pozbyć pluskiew w sposób skuteczny i niezagrażający domownikom, ponieważ w tym przy zabiegu wykorzystywane są nowoczesne i sprawdzone metody, w tym także wymrażanie pluskiew. Warto pamiętać, że ugryzienie pluskwy jest nie tylko niekomfortowe, ale i może zagrażać zdrowiu. Jeśli więc tylko zauważymy obecność tych owadów, musimy od razu działać!

