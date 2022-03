Zwiedzanie Dubaju-co zobaczyc w tym pieknym mieście?

Zjednoczone Emiraty Arabskie to wymarzone miejsce na luksusowe wakacje. Jest tu tak wiele rzeczy wartych zobaczenia, że najlepiej podzielić je ze względu na dzielnice. Miasto to zachwyca niemalże wszystkim! Od luksusowych hoteli do złotych piasków pustyni. Urlop w tym uroczym miejscu z pewnością jest jednym z najlepszych pomysłów.

Gdzie leży Dubaj?

Bajeczne bogactwo i przepych to cechy charakterystycznego tego miasta. Wielu jednak zadaje sobie pytanie: gdzie leży Dubaj? Tak więc jest to jedno z siedmiu miast emiratów tworzących Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jednocześnie stanowi jego stolicę, będąc drugim pod względem wielkości w ZEA miastem, zaraz po Abu Zabi. Dubaj leży w północno-wschodniej części Półwyspu Arabskiego, nad Zatoką Perską. Chociaż jego większą część stanowi pustynia i góry, to jednak gigantyczne kwoty przeznaczane są na turystykę i bankowość, dzięki czemu dzisiaj szokuje wszystkich swym rozmachem. Hotele w Dubaju zaliczane są do jednych z najbardziej ekskluzywnych. Przyjeżdżając do tego miasta, można powiedzieć, że czuć pieniądze. Buduje się tu coraz więcej, coraz wyżej, coraz nowocześniej i coraz bardziej z przepychem!

Urlop w Dubaju — co warto zobaczyć?

Wycieczka do Dubaju jest jednym z najlepszych pomysłów na spędzenie wyjątkowego urlopu. To właśnie to miasto jest przykładem połączenia nowoczesności z tradycją. Ma do zaoferowania swoim turystom bardzo wiele. A każdy znajdziesz tutaj coś dla siebie. Must have każdego, kto wybierze wycieczkę do Dubaju, jest wjazd na szczyt Burj Khalifa. Jest to najwyższy budynek na świecie, liczący 828 metrów, jednocześnie stanowiąc symbol nowoczesnej architektury. Można z niego podziwiać Dubaj z całkiem innej perspektywy. Coś niesamowitego i naprawdę godnego zobaczenia!

Wody Oceanu Indyjskiego przybierają tutaj turkusowy kolor, a biały piasek sam przyciąga, aby na nim odpoczywać! Jeżeli więc marzy Ci się chwila relaksu na piaszczystej plaży koniecznie trzeba zażyć promieni słonecznych na Jumeirah. To właśnie przy niej znajdują się wspaniałe hotele Dubaju, które prezentują przepych i wspaniałą architekturę. Najpopularniejszym jest siedmiogwiazdkowy hotel Burj Al Arab, w kształcie żagla. To właśnie on często widnieje na pocztówce z tego pięknego miasta.

Zjednoczone Emiraty Arabskie słyną z tradycyjnych targów. Będąc więc na wycieczce w Dubaju, koniecznie należy i ten punkt zaliczyć. Poczujesz w tym miejscu faktyczny klimat bliskiego wschodu. Aromatyczne zapachy i niesamowity gwar to dopiero początek! Kupisz tutaj niemal wszystko od kadzideł i perfum poprzez wielobarwne tkaniny, aż do różnorodnej biżuterii.

Atrakcje Dubaju

Odpocząć możesz przy spacerze po futurystycznym deptaku, promenadzie — Marina Dubai. W tej zamożnej dzielnicy znajdziesz wszystko, co kojarzy się z luksusem od złotych jachtów poprzez elegancje restauracje, aż do centrum handlowego, w którym dostępne są tylko marki z najwyższej półki.

Wieczorem koniecznie udaj się pod budynek Burdż Chalifa, gdzie możesz podziwiać fontanny dubajskie dające niesamowite pokazy wodne.

Tak jak wspomniano powyżej Dubaj to połączenie nowoczesności z tradycją. Najlepszym tego przykładem jest zatoka Dubai Creek. Z kolei dla osób pasjonujących się historią i chętnie odwiedzających miejsca z namacalnymi śladami przeszłości polecana jest dzielnica Al Fahidi. Położona w najstarszej części Dubaju łączy kulturę i tradycję tego miasta. A wizyta w muzeum Fort al-Fahidi pozwoli na przeniesienie się do przeszłości i poznania życia plemion arabskich.

Wycieczka do Dubaju to również odwiedzenie centrów handlowych, które są tutaj tak ogromne, że czasami porównywalne do niektórych miejscowości. Wszystko w tym mieście jest możliwe! Nikogo więc nie zdziwi, że w największym z tych centrum: Mul al-Imarat można zaszaleć na nartach! W mieście, gdzie temperatura wynosi około 30 stopni Celsjusza, powstał kryty ośrodek narciarski.

Dubaj to miasto możliwości. Ogromne pieniądze, które są wkładane w jego rozwój i niemalże każdą dziedzinę życia społecznego widoczne są już na pierwszy rzut oka. Emirat ten jest naprawdę godny jego podziwiania w rzeczywistości.