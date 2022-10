Zwrot podatku z zagranicy - najważniejsze informacje

Jak uzyskać zwrot podatku?

Aby zwrócić podatki dochodowe z zagranicy, wystarczy wypełnić formularz online, w którym w poszczególnych krokach odpowiadasz na pytania i podajesz swoje dochody z zagranicy. Masz również możliwość przesłania pełnego kompletu dokumentów, jeśli nie odważysz się wypełnić formularza. Zazwyczaj warto ubiegać się o zwrot podatku z zagranicy, ale szczególnie jeśli nie przepracowałeś całego roku za granicą i nie przekroczyłeś części dochodu niepodlegającego opodatkowaniu. Są to głównie pracownicy sezonowi, pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzi. Zwrot podatku z zagranicy może przynieść wiele wymiernych korzyści.

Czy rozliczenie podatku za granicą jest konieczne?

W zależności od kraju, składanie rozliczeń podatkowych może być dobrowolne lub obowiązkowe. Często jest konieczność aby rozliczać się co roku w terminie, który jasno określi urząd skarbowy. Realizacja obowiązku złożenia zeznania jest jednoznaczna z uniknięciem nałożenia kary przez urząd skarbowego za brak złożenia deklaracji podatkowej.

Choć dochód każdego pracownika podlega opodatkowaniu to nie każdy ma obowiązek rozliczenia podatkowego. Brak takiego obowiązku nie jest przeszkodą we wnioskowaniu o zwrot podatku z zagranicy. Korzystanie z szacunkowych kalkulatorów zwrotu podatku pozwoli dowiedzieć się czy rozliczenie może skutkować zwrotem czy nadpłatą podatku.

Zwrot podatku z zagranicy a rozliczenie w Polsce

Każda osoba, która jest polskim rezydentem podatkowym ma obowiązek rozliczenia. Pracownik uzyskujący dochody tylko w Polsce zostanie automatycznie rozliczony z podatku dochodowego przez urząd skarbowy. Osoba uzyskująca mieszane dochody (część w Polsce a część za granicą) ma już obowiązek rozliczenia z wykazaniem pełnych dochodów z każdego kraju. Po złożeniu poprawnego zeznania w Polsce będziemy mogli zdobyć dokument potwierdzający wysokość dochodu uzyskanego w naszym kraju. Takie zaświadczenie jest najczęściej konieczne, aby rozliczyć się i uzyskać zwrot podatku z zagranicy.

Jak zwiększyć swój zwrot podatku?

Aby zwrot podatku był jak najwyższy warto dołączyć do rozliczenia potwierdzenia ponoszonych kosztów za granicą. O ile to możliwe należy także przedstawić dowody przysługujących Ci ulg. Najpopularniejsze koszty, które mogą zwiększyć zwrot podatku to koszty dojazdów czy prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego. Zbieraj zatem kopie rachunków za dojazdy, bilety kolejowe, autobusowe i podobne. Jeżeli do wykonywania pracy są Ci niezbędne szkolenia, kursy, odzież robocza czy sprzęt – faktury zakupu również możesz dołączyć do rozliczenia zwrotu podatku. W uzyskaniu większego zwrotu podatku pomagają też potwierdzenia opłat za czynsz, telefon czy Internet ponoszonych w ciągu całego roku podatkowego. W zależności od kraju urząd może uwzględnić różnego rodzaju koszty lub ulgi.