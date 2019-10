Zwrot podatku za pracę za granicą – pieniądze czekają, aby je odebrać.

Co to jest zwrot podatku i komu przysługuje?

Zacznijmy od tego, że każdy jest zobowiązany do płacenia podatków w kraju, w którym jest zatrudniony i nieważne, czy jest to obcokrajowiec, czy nie. Jednak po powrocie z emigracji zarobkowej do Polski warto skorzystać z możliwości otrzymania należnej części nadpłaconych podatków. Proces ten ma swoje procedury, terminy i wymaga odpowiednich dokumentów.

Po pierwsze, trzeba dowiedzieć się, czy kraj, w którym się pracowało ma podpisaną z Polską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, bo tylko w takim wypadku zwrot może przysługiwać. Dobra wiadomość jest taka, że mamy takie dokumenty podpisane z większością europejskich krajów, z USA i innymi. Jeśli sprawdzając listę okaże się, że kraj zatrudnienia i Polska taką umowę mają, już można zacząć się cieszyć i interesować, co i jak zrobić, aby wszystko odpowiednio przeprowadzić i otrzymać należące się pieniądze.

Każde państwo posiada swój system podatkowy, dlatego jeśli chce się rozliczyć z podatku, ma się możliwość wyboru – dogłębnie zapoznać się z procedurą skarbową danego kraju i starać się o zwrot samodzielnie, albo zwrócić się do specjalistów, którzy zatroszczą się nie tylko o pozyskanie i wypełnienie potrzebnych dokumentów, ale także będą w kontakcie z pracodawcą i zagranicznymi instytucjami.

Jak wygląda proces zwrotu podatku?

Aby było jaśniej i prościej, przedstawimy ten proces na konkretnym przykładzie. Oto jak wygląda rozliczenie podatku z Niemiec. Jeśli w ciągu ostatnich 4 lat pracowałeś u naszych zachodnich sąsiadów (za taki okres można ubiegać się o zwrot podatku, ale każde państwo samo go ustala indywidualnie) to bardzo prawdopodobne, że uzbierała się pewna sumka do otrzymania, która może zasilić twój portfel. Tak więc, co to jest i jak to zrobić?

W Niemczech, suma płaconych podatków zależy od uzyskiwanych dochodów i klasy podatkowej, do której się przynależy w związku ze swoim stanem rodzinnym. To w dużym stopniu wpływa na to, ile podatków się płaci. Z zapłaconych składek można odzyskać przynajmniej część tej sumy, z powodu nadpłaconego podatku i poniesionych dodatkowych kosztów. Mogą one być różne: wynajem mieszkania, dojazdy do pracy, udzielona finansowa pomoc lub inne wydatki możliwe do zadeklarowania. Podatki trzeba płacić co miesiąc, ale deklaracje przychodów i wydatków składa się na koniec roku finansowego. Często zdarza się tak, że suma zapłaconych podatków jest większa, niż być powinna i tę nadpłaconą kwotę można odzyskać.

Może zdarzyć się też tak, że uzyskane roczne dochody nie przekroczyły sumy zwolnionej z opodatkowania (np. w 2016 roku w Niemczech wynosiła ona 8652 €). W takim wypadku można odzyskać całą sumę odprowadzonych podatków. Może tak się zdarzyć, jeśli pracowało się w Nimczech tylko przez kilka miesięcy w danym roku. Uogólniając, średni zwrot podatku wynosi około 800 €.

Jakie dokumenty są potrzebne i jak je uzyskać?

Być może już oszacowałeś, ile pieniędzy możesz odzyskać i zdecydowałeś się skorzystać z tej możliwości. W takim wypadku potrzebne będą określone dokumenty: kopia paszportu lub innego ważnego dowodu tożsamości, zaświadczenie UE / EOG, czyli informacja o wysokości dochodów uzyskanych w Polsce oraz Lohnsteuerbescheinigung (uzyskane od pracodawcy dane o zapłaconych podatkach i otrzymanych dochodach) lub ostatnie odcinki wypłat. Ponadto trzeba wypełnić niemieckie formaularze deklaracji podatkowej oraz być w kontakcie z tamtejszymi istytucjami.

Jeśli nie posiada się wymaganych dokumentów, a zwłaszcza formularza Lohnsteuerbescheinigung, albo nie ma się ochoty na bezpośrenie kontakty z inspektorami fiskusa, to oczywiście można ubiegać się o zwrot podatku za pośrednictwem specjalistów, którzy znając cały proces, przeprowadzą go bez niepotrzebnych komplikacji i problemów. Średnio taka procedura rozliczenia zajmuje 3 - 6 miesięcy.

Jeśli wróciłeś z emigracji zarobkowej, zwrot podatku nie dokona się sam z siebie. W zależności od własnego przekonania – możesz ten proces przeprowadzić samodzielnie, albo zwrócić się do specjalistów i mieć „problem“ z głowy. Jednak nieodzowna jest tu twoja inicjatywa. Dlatego nie zwlekaj, bo po pewnym czasie należące ci się pieniądze trafią do zagranicznego budżetu państowego.