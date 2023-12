1 zł za pierwszą ratę leasingu! mLeasing z atrakcyjną ofertą dla przedsiębiorców

Elektryczne i nowe samochody z niską ratą 1 zł.

Przejrzyste warunki promocji pierwszej raty leasingowej za złotówkę.

Idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców.

Oszczędność kosztów przy zakupie elektryka z pierwszą ratą za 1 zł.

Pojazdy objęte promocją 1 zł za pierwszą ratę – głównie nowe i elektryczne

W ramach aktualnej promocji mLeasing pojazdy, które są objęte akcją promocyjną to przede wszystkim:

Auta elektryczne – w ramach promocji można zredukować pierwszą ratę do symbolicznej złotówki, a dodatkowo przedsiębiorca ma realną szansę na skorzystanie z programu „Mój Elektryk”, który pokrywa nawet 70 tys. złotych kosztów inwestycji w elektromobilność. Fabrycznie nowe pojazdy spalinowe – warunkiem skorzystania z promocji jest leasing lub najem nowego auta spalinowego o DMC do 3,5 tony. Propozycja dotyczy pojazdów wybranych z oferty mAuto.

Jeśli chodzi o nowe i używane auta elektryczne – tutaj kupujący mają większą swobodę, gdyż mogą zdecydować się na zakup pojazdu od dowolnie wybranego dostawcy.

Warunki promocji 1 zł za pierwszą ratę leasingu w mLeasing

Oprócz wymogów czysto formalnych związanych z rodzajem kupowanego pojazdu w ramach promocyjnej oferty leasingu z pierwszą ratą za złotówkę mLeasing nakłada też inne restrykcje. W celu skorzystania z promocji leasingobiorca musi zgodzić się na następujące warunki umowy leasingowej:

umowa leasingu musi zostać zawarta na min. 36 miesięcy,

wpłata własna przedsiębiorcy to 20% wartości kupowanego pojazdu,

wykup końcowy może wynosić 1% wartości auta,

umowa musi mieć charakter leasingu operacyjnego.

Warto zaznaczyć, że pierwsza rata 1 zł na auta elektryczne z mLeasing nie generuje konieczności wnoszenia wysokiego wkładu własnego. Podczas inwestycji w elektromobilność wkład własny może wynieść 0%, szczególnie jeśli firma jest beneficjentem programu dotacji „Mój Elektryk”.

Promocja godna każdego przedsiębiorstwa – 1 zł za pierwszą ratę w mLeasing

Firmy, które chcą zaoszczędzić nieco środków z firmowego budżetu, mogą zdecydować się na finansowanie w ramach promocyjnej oferty leasingu z pierwszą ratą za złotówkę. Aby skorzystać z rabatu, trzeba podpisać oświadczenie o przystąpieniu do promocji i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W trakcie podpisywania umowy niezbędna jest także akceptacja regulaminu.

Aktualna propozycja mLeasing na pojazdy fabrycznie nowe spalinowe oraz auta elektryczne zakłada, że wszystkie raty leasingu są równe, natomiast ratą leasingową nie jest nazywana opłata wstępna.

Co więcej, podpisanie umowy promocyjnego leasingu nie obejmuje kosztów ubezpieczenia, a więc przedsiębiorca korzystający z nowej oferty nie może wybrać w pakiecie polisy OC i AC, która będzie wliczona do raty leasingowej.

Elektryczne auto z promocją za złotówkę – to się opłaca!

W dzisiejszych czasach inwestycja w elektromobilność niesie ze sobą wiele korzyści – ekonomicznych dla przedsiębiorstwa i ekologicznych dla środowiska naturalnego. Ekologiczne pojazdy w ramach nowej oferty finansowania w mLeasing można uzyskać z zerową wpłatą własną i niskimi kosztami miesięcznymi.

Dodatkowo pierwsza rata za symboliczną złotówkę tylko zachęca do tego, aby wprowadzić do firmowej wloty pierwszego elektryka i pokryć koszty jego zakupu leasingiem na preferencyjnych warunkach spłaty. To dobre rozwiązanie dla każdej firmy, gdzie liczy się ograniczenie kosztów oraz przejrzyste warunki umowy leasingowej.