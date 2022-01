10 sposobów na spokojny i komfortowy sen

Okazuje się bowiem, że odpowiedni sen ma niebagatelny wpływ na nasze zdrowie - zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Nieprawidłowa ilość i jakość snu może doprowadzić do znacznego pogorszenia koncentracji, problemów z pamięcią, a nawet uporczywych bólów głowy, osłabienia odporności, czy też - co oczywiste - przewlekłego zmęczenia.

Jak temu zaradzić? Na szczęście są na to proste sposoby, z których skorzystać może każdy z nas. Poniżej omówimy wybrane z nich, lecz przypominamy również, że przewlekła bezsenność może być również objawem chorobowym - na przykład dolegliwości hormonalnym. Jeśli zaproponowane przez nas rozwiązania nie pomogą, doradzamy konsultację lekarską.

Jakie mogą być czynniki zaburzające prawidłowy sen?

Na początek zastanówmy się jednak, co może prowadzić do zaburzeń rytmu snu. Owszem, zdarza się, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest choroba, jednak na szczęście są to sytuacje naprawdę rzadkie. Zdecydowanie częściej przyczyna takiego stanu rzeczy jest prozaiczna i w stosunkowo prosty sposób można ją wyeliminować.

Wymienić tu można między innymi:

błędne nawyki personalne (gdy np. późno kładziemy się spać)

nadmierny hałas

zbyt jasne oświetlenie

niewygodny materac

nadużywanie kofeiny lub alkoholu

praca wielozmianowa

Czynniki te powodować mogą wiele różnego rodzaju zaburzeń snu.

Najczęściej występujące zaburzenia snu

Kiedy mówimy o nieprawidłowym, niewystarczającym śnie? W dużym skrócie - zaburzenia zasypiania możemy sklasyfikować w czterech różnych kategoriach:

zaburzenia zasypiania - występują, gdy za żadne skarby nie możemy zasnąć o dogodnej porze

wybudzanie się w nocy - jeśli jakość naszego snu będzie kiepska - z mało komfortowego snu możemy wybudzać się nawet kilka razy w nocy. Co ciekawe, rano przebudzeń tych prawdopodobnie nie będziemy w ogóle pamiętali.

brak poczucia wyspania - nawet odpowiednia długość snu w niczym nie pomoże, jeśli jego jakość będzie po prostu kiepska.

nocny dyskomfort - zaskakująco dużo osób skarży się na utrudniające zaśnięcie nocne pocenie, czy też przegrzanie

Każda z tych dolegliwości jest nie tylko mało przyjemna, ale może bardzo negatywnie odbić się na naszym zdrowiu. Jeśli którakolwiek z nich występuje u nas - jest to nieodzowny znak, że czas popracować nad jakością snu. Na szczęście metod na jej poprawę jest naprawdę całkiem sporo

Jak poprawić jakość snu?

Istnieje wiele sposobów na zdrowy sen - a dużą część z nich możemy wdrożyć niemal dosłownie od zaraz. Co więcej - wprowadzenie ich w wielu przypadkach nie będzie nas kompletnie nic kosztować, a czasami pomoże nawet przyoszczędzić! Oto najlepsze naszym zdaniem sposoby na zdrowy i spokojny sen.

Zaciemnienie

Jeśli mamy problemy z zaśnięciem - być może w naszej sypialni po prostu jest zbyt jasno? Spróbujmy wyeliminować przynajmniej te najmniej potrzebne źródła światła. Jeśli nasza sypialnia ma okna skierowane na jasno oświetloną ulicę - przydadzą się z pewnością zasłony lub rolety. Pamiętajmy o wyłączeniu wszelkich urządzeń emitujących choćby niewielką ilość światła, jeśli aktualnie z nich nie korzystamy - mowa tu między innymi o przedłużaczach czy ładowarkach.

Dobrym wyborem będzie również z pewnością zakup nasennej opaski na oczy. Pozwoli ona odciąć się od wszelkich negatywnych czynników wizualnych.

Wyciszenie

Analogicznie do poprzedniego punktu, dążyć powinniśmy do maksymalnego wyciszenia otoczenia. Jeśli to możliwe, wyłączmy na noc wszelkie znajdujące się w pobliżu urządzenia elektryczne, które mogłyby powodować chociażby najmniejszy szum czy hałas. Dokładnie zamknijmy okna, jeśli ulica, przy której znajduje się mieszkanie jest ruchliwa - inaczej słyszeć będziemy wszelki dobiegający z niej hałas. Jeśli zaś mieszkać musimy z uciążliwymi lub hałaśliwymi współlokatorami - zainwestowanie w zatyczki do uszu wcale nie będzie takim kiepskim pomysłem.

Odpowiedni materac

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak ważny jest odpowiedni dobór materaca. Niestety, większość z nas wybierze pierwszy - lepszy tani materac z lokalnego sklepu meblowego. Nie jest to, niestety, na dłuższą metę dobre rozwiązanie.

Materac, na którym śpimy, powinien być bowiem dobrany bezpośrednio pod nasze potrzeby - w tym również potrzeby medyczne, jeśli takowe posiadamy. Mowa tu zarówno o jego wymiarach, jak i rodzaju, giętkości, czy materiale, z jakiego został wykonany. Pamiętajmy, że najtańsza opcja nie zawsze będzie najlepsza - warto zainwestować nieco więcej i wybrać materac trwalszy i lepszej jakości.